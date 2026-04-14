Πτώση για το πετρέλαιο με φόντο τα Στενά του Ορμούζ

Eπιστρέφει σε κλοιό πιέσεων το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς οι traders αξιολογούν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και τις ενδείξεις ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Ιράν θέλει «διακαώς» θα συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, επισήμανε ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο», υπογράμμισε.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου WTI παράδοσης Μαΐου υποχωρούν 2,24% στα 96,85 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent παράδοσης Ιουνίου χάνει 1,46% στα 97,91 δολάρια ανά βαρέλι. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, τόνισε ότι τα επόμενα βήματα στις ειρηνευτικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν εξαρτώνται τώρα από την Τεχεράνη, μετά την επιστροφή του από τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου που δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε κάποια σημαντική εξέλιξη.

«Είτε έχουμε περαιτέρω συζητήσεις, είτε τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία, πιστεύω πραγματικά ότι η μπάλα είναι στο ιρανικό γήπεδο, επειδή βάζουμε πολλά στο τραπέζι», υπογράμμισε μιλώντας στο Fox News. Σημείωσε επίσης ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ωφελήσει και τις δύο πλευρές εάν πληρούνται οι όροι των ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως η Ουάσιγκτον ξεκίνησε «αποκλεισμό» ιρανικών λιμένων στον Περσικό Κόλπο τη Δευτέρα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επεσήμανε πως ο αποκλεισμός αναμένεται να καλύψει «ολόκληρη την ακτογραμμή του Ιράν» και θα επηρεάζει πλοία κάθε σημαίας στον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Ο αποκλεισμός «θέτει άμεσα σε κίνδυνο» τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 1,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τον Βίβεκ Νταρ της Commonwealth Bank of Australia. «Επομένως, ο αποκλεισμός σφίγγει ακόμη περισσότερο τις αγορές φυσικού πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων», πρόσθεσε.