Κέρδη 8,41% τον Μάιο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας – Τζίρος 1 δισ. ευρώ στο κλείσιμο του μήνα

Στον δεύτερο καλύτερο μήνα των τελευταίων τριών ετών εξελίχθηκε ο Μάιος για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Άλμα στον τζίρο λόγω rebalancing, πρωταγωνίστηκε σε τζίρο και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με φόντο την ένταξή της στον MSCI Greece.

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας σημείωσε την Παρασκευή, πριν την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών, την 14η ανοδική του συνεδρίαση εντός του Μαΐου (έναντι μόλις 6 πτωτικών), ένας μήνας που ολοκληρώθηκε με αθροιστικά κέρδη 8,41%.

Με τον τρόπο αυτό, ο Μάιος αποδείχθηκε ο δεύτερος καλύτερος μήνας από την αρχή του έτους, αλλά και από τον Μάιο του 2023, ήτοι σε διάστημα τριών ετών. Ιδιαίτερα ισχυρό αποδείχθηκε το δεύτερο μισό του μήνα, καθώς με 9 ανοδικές συνεδριάσεις επί συνόλου δέκα, ο ΓΔ «έγραψε» κέρδη 7,30%.

Στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα ανοδικά, πριν κλείσει με άνοδο 1,03% στις 2.372,70 μονάδες. Ισχυρή ώθηση στον ΓΔ έδωσε το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες, αλλά και σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips, παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ –που πρωταγωνίστησε εκ νέου με τζίρο 244 εκατ. ευρώ– κινήθηκε πτωτικά.

Στο ταμπλό ξεχώρισε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που, με φόντο την ένταξή της στον MSCI Greece, διακίνησε όγκο 4,51 εκατ. τεμαχίων αξίας 193,1 εκατ. ευρώ, κλείνοντας με άνοδο 1,52%.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, κλείνοντας πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας με άνοδο 2,35% στις 2.730,49 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος και με αυξημένους τζίρους. Ξεχώρισε η άνοδος 5,03% της Eurobank στα 3,99 ευρώ, η Alpha Bank ακολούθησε ενισχυμένη 3,44% στα 3,91 ευρώ, ενώ οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς και Optima σημείωσαν κέρδη 2,19% και 1,24% αντίστοιχα. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των ΕΤΕ (+0,71%) και Τρ. Κύπρου (+0,11%).

Στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διακινήθηκε τζίρος 291,72 εκατ. ευρώ, ήτοι 88,91 εκατ. ευρώ στην Τρ. Πειραιώς, 77,94 εκατ. ευρώ στη Eurobank, 73,23 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ και 51,64 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank. Οι τέσσερις αυτές μετοχές, μαζί με τις ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διακίνησαν συνολικό τζίρο 728,82 εκατ. ευρώ, ήτοι το 71,5% του συνολικού ημερήσιου τζίρου που έφτασε τα 1,02 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 43,42 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές).

Πέραν των κινήσεων που πυροδότησε η αναδιάρθρωση των δεικτών, το κλίμα διαμόρφωσαν και οι διεθνείς εξελίξεις, αναφορικά με το Ιράν. Οι ελπίδες για μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης οδήγησαν αυτή την εβδομάδα την τιμή του Brent προς τα 91 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τα μέσα Απριλίου.

Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο θα συνεχίσουν να καθορίζουν τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, αλλά και της διάθεσης ανάληψης ρίσκου των διεθνών επενδυτών. Ως προς αυτό, έχει ενδιαφέρον η σημερινή αναθεώρηση των εκτιμήσεων της Commerzbank, που αναμένει αυξημένη μέση τιμή 90 δολαρίων (από 80) και 85 δολαρίων (από 80) στο γ’ και δ’ τρίμηνο αντίστοιχα, καθώς εκτιμά ότι τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να παραμείνουν κλειστά για ακόμη δύο μήνες, δηλαδή έως τις αρχές Αυγούστου.

Σε αυτό το κλίμα, στην Ευρώπη οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν επιφυλακτικά, με εναλλαγές προσήμου σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο και οριακά κέρδη στο Παρίσι.

Στο ελληνικό ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,8:1 με 79 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 45 σε αρνητικό και 25 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ο τίτλος της Τιτάν ξεχώρισε με κέρδη 3,03% στα 51 ευρώ, όπως και οι μετοχές των Allwyn (+2,77%), Aegean (+2,40%) και Metlen (+2,25%). Με άνοδο περί του 1,6% ακολούθησαν οι Jumbo, ΔΑΑ και Aktor, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στο +1,52% και τα 42,76 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι τίτλοι των Helleniq Energy (+1,08%), ElvalHalcor (+0,80%) και Viohalco (+0,72%). Χωρίς μεταβολή στα 10,38 ευρώ ολοκλήρωσε η ΕΥΔΑΠ.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Σαράντης και Cenergy, υποχωρώντας 3,07% και 2,80% αντίστοιχα. Η ΔΕΗ υποχώρησε 1,91% στα 21,56 ευρώ, η Coca-Cola HBC ολοκλήρωσε στα 48,90 ευρώ με απώλειες 1,41%, ενώ με αρνητικό πρόσημο ακολούθησαν οι μετοχές των ΟΤΕ (-0,66%), Lamda Development (-0,56%) και Motor Oil (-0,11%).