Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Έλαστρον: Πώληση βιομηχανικού ακινήτου στη Σίνδο έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έλαστρον: Πώληση βιομηχανικού ακινήτου στη Σίνδο έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το ακίνητο βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης και η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Την πώληση βιομηχανικού ακινήτου στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η "ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΕΒΕ – Χαλυβουργικά Προϊόντα", ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η κατά 100% θυγατρική της "Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος Μον. Α.Ε." προχώρησε στις 28 Μαΐου 2026 στην πώληση του ακινήτου έναντι συνολικού τιμήματος 8,4 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης και η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον αγοραστή ή την επίδραση της συναλλαγής στα οικονομικά της μεγέθη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο γαλάζιος πήχης της αυτοδυναμίας και «η μία κάλπη» - Τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ - Η «τούμπα» του Νυφούδη

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 33,6 εκατ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ψηφιακές μεταβιβάσεις και για ακίνητα εκτός αντικειμενικών - Αυτόματη εκκαθάριση φόρου από ΑΑΔΕ

tags:
Ακίνητα (real estate)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider