Πούτιν: «Κανείς δεν μπορεί να πει αν το drone που συνετρίβη στη Ρουμανία ήταν ρωσικό»

Newsroom
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Πούτιν πρότεινε να παραδοθούν τα θραύσματα του drone στη Ρωσία, ώστε η Μόσχα να μπορέσει να διεξάγει τη δική της ανεξάρτητη έρευνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε αμφιβολίες αν το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία προήλθε από τη Ρωσία και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό drone.

Ο Πούτιν είπε σε δημοσιογράφους ότι μόλις είχε μάθει για το περιστατικό.

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ένα drone τραυμάτισε δύο ανθρώπους στην πόλη Γαλάτσι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία. Το συμβάν προκάλεσε την καταδίκη χωρών της Δύσης.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά drones που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

