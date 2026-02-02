ΕΣΠ: Περιορισμένη η δυναμική των χειμερινών εκπτώσεων τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο ΕΣΠ, η πλειονότητα των επιχειρήσεων κινήθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της πρόσφατης εορταστικής περιόδου.

Ο πρώτος μήνας της περιόδου των χειμερινών εκπτώσεων ολοκληρώνεται με μια εικόνα συγκρατημένης αγοραστικής κίνησης στην αγορά του Πειραιά, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που έχουν καταγραφεί συνολικά στην αγορά κατά τη διάρκεια του 2025.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, η πλειονότητα των επιχειρήσεων κινήθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της πρόσφατης εορταστικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα: περίπου 3 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν πωλήσεις στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις εμφάνισαν πτώση στον κύκλο εργασιών τους, ενώ μόλις το 15% κατέγραψε ανοδική πορεία. Το σημαντικότερο εύρημα όμως είναι ότι μόνο των 35% των ερωτηθέντων, εκτιμούν ότι το 2026 θα κινηθεί σε υψηλότερους τζίρους από την προηγούμενη χρονιά.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι εκπτώσεις λειτούργησαν κυρίως ως μηχανισμός συγκράτησης των απωλειών και όχι ως ουσιαστικός μοχλός ανάκαμψης της κατανάλωσης. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα εισοδήματος παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, τα διαθέσιμα χρήματα για κατανάλωση τον Ιανουάριο ήταν αισθητά λιγότερα, καθώς οι μισθοί, οι συντάξεις και τα δώρα που είχαν καταβληθεί τον προηγούμενο μήνα δεν επαρκούσαν για να στηρίξουν αγορές και κατά την εκπτωτική περίοδο. Η ακρίβεια συνέχισε να απορροφά μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, περιορίζοντας την αγοραστική δυνατότητα ακόμη και σε περιόδους μειωμένων τιμών.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ξεκάθαρα, ότι οι χειμερινές εκπτώσεις κινούνται ως συνέχεια της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο λιανεμπόριο την προηγούμενη χρονιά, με πίεση στους τζίρους των επιχειρήσεων, όπως άλλωστε είχε καταγραφεί και από τις έρευνες της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας. Αυτό αποδεικνύει, ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι οι εκπτώσεις, αλλά η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος που δεν επαρκεί για να στηρίξει την κατανάλωση και έτσι η αγορά παραμένει σε ασφυξία».

