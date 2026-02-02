Επιμένει το «ξεπούλημα» στα πολύτιμα μέταλλα: Πτώση 12% για ασήμι - Πιέσεις στον χρυσό

Η κατακρήμνιση 30% της Παρασκευής, ήταν η χειρότερη ημέρα για το ασήμι από τον Μάρτιο του 1980. «Το 'Buy America' trade επέστρεψε» προειδοποιούν οι αναλυτές.

Συνεχίζεται η βίαιη διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό και το ασήμι να επεκτείνουν τις απώλειές τους τη Δευτέρα, καθώς το ισχυρότερο δολάριο και το profit taking απομυζούν την ορμή του ράλι και την εκτόξευση σε ιστορικά υψηλά. Ο χρυσός στην αγορά σποτ κατρακυλά 3,58% στα 4.545 δολάρια έχοντας διολισθήσει και μέχρι 6% στα 4.538 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την βουτιά σχεδόν 10% την Παρασκευή, όταν οι τιμές έπεσαν κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι, το οποίο είχε εκτοξευθεί παράλληλα με τον χρυσό λόγω της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, τελεί επίσης υπό πίεση με πτώση 12% στα 74,36 δολάρια μετά την κατακρήμνιση 30% της Παρασκευής, στη χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο του 1980. Tο sell off οφείλεται στην κατάρρευση της αισιοδοξίας γύρω από νέες μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς, για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Fed μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάιο.

«Το 'Buy America' trade επέστρεψε» προειδοποίησε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers. Ο Κρίστοφερ Φορμπς, επικεφαλής Ασίας και Μέσης Ανατολής στην CMC Markets, επεσήμανε ότι η απότομη υποχώρηση του χρυσού αντανακλά την στάνταρ διόρθωση μετά από ένα εξαιρετικό ράλι και όχι την κατάρρευση της μακροπρόθεσμης ανοδικής θέσης.

Η υποχώρηση του χρυσού είναι «κλασική μετά από μια εξαιρετική πορεία. Η αποκόμιση κερδών, ένα πιο σταθερό δολάριο και οι νέες εξελίξεις στην Ουάσινγκτον οφείλονται για την κάθοδο» πρόσθεσε. Ο Γουόρς έχει υποστηρίξει μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική και η ανακοίνωσή του ως υποψήφιος πρόεδρος της Fed έχει ενισχύσει το δολάριο. Οι τιμές του χρυσού θα παραμείνουν υψηλές αλλά ασταθείς καθώς οι αγορές αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την κατεύθυνση του υποψηφίου Τραμπ, συμπλήρωσε ο Φορμπς.

Το ισχυρότερο δολάριο καθιστά τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό για τους ξένους αγοραστές, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος της κατοχής του non-interest-paying μετάλλου, καθιστώντας τα αμερικανικά ομόλογα πιο ελκυστικά ως ασφαλές καταφύγιο. Η τιμή του ασημιού εξακολουθεί να μετρά κέρδη 16% από την αρχή του έτους, ενώ ο χρυσός κινείται στο +8%, με αμφότερα τα πολύτιμα μέταλλα να πετυχαίνουν ρεκόρ το 2025 με άλμα 65% και 145% αντίστοιχα.