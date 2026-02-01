Bitcoin: Κάτω από τα $80.000 - Χάθηκαν $111 δισ. από τα crypto σε 24 ώρες

Η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Bitcoin στα ευρύτερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Το Bitcoin σημείωσε απότομη πτώση το Σάββατο, υποχωρώντας κάτω από τα 80.000 δολάρια και φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πτώσης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η πτώση σημειώθηκε εν μέσω χαμηλής ρευστότητας και περιορισμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος, επιδεινώνοντας μια διόρθωση που έχει «σβήσει» πάνω από 30% της αξίας του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο.

Το Bitcoin υποχώρησε έως και 10%, στα 75.709,88 δολάρια, κατά τις απογευματινές ώρες συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, ενώ άλλα tokens κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, σημείωσε πτώση έως και 17%, ενώ το Solana σε κάποια στιγμή υποχώρησε πάνω από 17%.

Το κύμα ρευστοποιήσεων αφαίρεσε περίπου 111 δισ. δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko. Περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε short και long θέσεις ρευστοποιήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον tracker της αγοράς Coinglass — με το μεγαλύτερο μέρος να λαμβάνει χώρα τις τελευταίες τέσσερις ώρες, κυρίως γύρω από το Bitcoin και το Ethereum.

Η υποχώρηση των τιμών - που παραπέμπει στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί μετά τις αναταράξεις της «Ημέρας Απελευθέρωσης» (Liberation Day) - προστίθεται σε εβδομάδες μακροοικονομικής απογοήτευσης για το Bitcoin, το οποίο δεν κατάφερε να αντιδράσει σε μια σειρά εξελίξεων στις αγορές που στο παρελθόν θα στήριζαν το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.

Το δολάριο αποδυναμώθηκε για μεγάλο μέρος του Ιανουαρίου, καθώς οι επενδυτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στους κινδύνους πολιτικής που απορρέουν από την κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο η κίνηση αυτή έκανε ελάχιστα για να ενισχύσει το κλίμα στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Ομοίως, το Bitcoin δεν παρουσίασε καμία ουσιαστική αντίδραση κατά τη διάρκεια του ράλι του χρυσού προς ιστορικά υψηλά επίπεδα - ούτε προσέλκυσε εισροές μετά την απότομη αναστροφή του χρυσού και του αργύρου την Παρασκευή. Η καθυστέρηση στη θέσπιση νέων ρυθμίσεων για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ έχει επίσης υπονομεύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

«Το ασήμι και ο χρυσός έχουν γίνει το όχημα για επενδυτές που ανησυχούν για τα νομίσματα fiat», δήλωσε ο Louis Navellier της Navellier & Associates.

Η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Bitcoin στα ευρύτερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Κάποτε παρουσιαζόταν τόσο ως επένδυση δυναμικής (momentum play) όσο και ως αντιστάθμισμα έναντι της νομισματικής υποτίμησης, όμως πλέον το token δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε από αυτούς τους ρόλους. Οι εκροές από τα spot ETF συνεχίζονται, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν πυροδοτήσει ζήτηση και οι παραδοσιακές ροές προς ασφαλή καταφύγια παραμένουν συγκεντρωμένες στα μέταλλα και στα μετρητά.

Η τιμή του Bitcoin ενδέχεται επίσης να επηρεάζεται από την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να πλήξει το Ισραήλ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με ενδεχόμενα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Τα επίπεδα αυτή τη στιγμή δείχνουν εξαιρετικά χαμηλό ενδιαφέρον» από τους ιδιώτες επενδυτές, δήλωσε ο αναλυτής της Needham, John Todaro, προσθέτοντας ότι οι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να παραμείνουν υποτονικοί για «άλλο ένα ή δύο τρίμηνα».

