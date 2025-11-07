Κρυπτονομίσματα: 32 ημέρες bear market «εξανέμισαν» σχεδόν όλα τα κέρδη του 2025

Στις 6 Οκτωβρίου, η συνολική αγοραία αξία όλων των crypto άγγιξε το ρεκόρ των σχεδόν 4,4 τρισ. δολαρίων. Ακολούθησε βουτιά 20% ρίχνοντας την ετήσια άνοδο μόλις στο 2,5%.

Δεινό αποδεικνύεται το bear market που χτυπά τα κρυπτονομίσματα, καθώς χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένας μήνας για να εξαλειφθούν σχεδόν όλα τα κέρδη του 2025. Στο αποκορύφωμά τους στις 6 Οκτωβρίου, η συνολική αγοραία αξία όλων των crypto άγγιξε το ρεκόρ των σχεδόν 4,4 τρισ. δολαρίων, αλλά η βουτιά 20% που ακολούθησε, διαμόρφωσε την ετήσια άνοδο μόλις στο 2,5%.

Η ύφεση που ξεκίνησε με την ξαφνική ρευστοποίηση περίπου 19 δισ. δολαρίων σε μοχλευμένες θέσεις λίγες μόνο ημέρες μετά το ιστορικό υψηλό διέλυσε την επενδυτική εμπιστοσύνη, με τους traders να στοιχηματίζουν συντηρητικά σε μια ανάκαμψη. Η κατρακύλα είναι ένα σοκ που λίγοι θα είχαν προβλέψει σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από την «στενή αγκαλιά» των ψηφιακών assets από τις ρυθμιστικές αρχές, τις παγκόσμιες τράπεζες και τους θεσμικούς επενδυτές.

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να εδραιώσει τις ΗΠΑ ως την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο εξαπέλυσε ένα κύμα αγοραστικής δραστηριότητας και έστειλε το Bitcoin σε ράλι έως και 35%. Ενδεικτικό της πλήρους αντιστροφής του κλίματος, είναι πως η αγοραία αξία των ψηφιακών assets είναι τώρα χαμηλότερη από ό,τι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ.

Η νέα κρίση του Bitcoin και το κραχ του 1929

Το Bitcoin υποχωρεί 8% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, σε τροχιά για τη χειρότερη εβδομαδιαία του απόδοση από τον Μάρτιο. Η ναυαρχίδα των crypto το απόγευμα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος διολισθαίνει 0,97% στα 99.980 δολάρια. Ενώ το πρόσφατο selloff ήταν ευρύ, οι μεγαλύτερες απώλειες επικεντρώθηκαν στα altcoins - μικρότερα και πιο ασταθή tokens - τα οποία έχουν υποαποδώσει σημαντικά φέτος.

«Εξαιρώντας το Bitcoin και το Ether, τα κρυπτονομίσματα δέχονται ισχυρές πιέσεις εδώ και μήνες», επεσήμανε η Αγκουστίν Φαν. Με λίγους βραχυπρόθεσμους καταλύτες και επίμονες ανησυχίες για την ασφάλεια και τα ρυθμιστικά πλαίσια, η συμμετοχή παραμένει αδύναμη, πρόσθεσε. Ο Τζεφ Μέι, διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων BTSE, υπογράμμισε πως η πρόσφατη πτώση οφείλεται εν μέρει σε «ανησυχίες ότι οι μετοχές AI είναι σοβαρά υπερτιμημένες».

Προειδοποίησε ότι «αν δούμε ένα μαζικό κύμα ξεπουλήματος μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης και τεχνολογίας, τότε είναι πολύ πιθανό το Bitcoin να πέσει κάτω από το όριο των 100.000 δολαρίων και τα altcoins να υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο». Παρά την απαισιοδοξία, υπάρχουν κάποια σημάδια σταθεροποίησης. Μετά από έξι συνεχόμενες ημέρες καθαρών εκροών, τα αμερικανικά ETFs για Bitcoin και Ether κατέγραψαν εισροές 253 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη.