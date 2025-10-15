Η νέα κρίση του Bitcoin και το κραχ του 1929

“Flash” crash, μερικοί «μεγάλοι παίκτες» και το Risk got too high. Τα κραχ είναι εντυπωμένα στη φύση των αγορών: από Wall Street έως BTC.

Ο Οκτώβριος επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ο μήνας των κραχ, με σφοδρό «χτύπημα» να προκαλείται στην crypto - αγορά και αιχμή του δόρατος το Bitcoin (καπνός 380 δισ. δολάρια σε μερικά 24ωρα) και όχι σε διεθνή χρηματιστήρια ή Wall Street. Την Κυριακή, το ΒΤC κατέρρεε -15,4% από το ιστορικό υψηλό του δύο ημέρες πριν. «Είναι η έννοια του κραχ. Είναι μεγαλύτερο από το κραχ του 1929, όταν ο Dow Jones υποχώρησε 12,8% και χάθηκαν 30 δισ. δολάρια» υπογραμμίζει ο Μαρκ Χάλμπερτ, αναλυτής του MarketWatch.

Πολλοί λάτρεις των κρυπτονομισμάτων είναι σοκαρισμένοι από την πτώση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να την χαρακτηρίσουν ως ένα μεμονωμένο περιστατικό που προκλήθηκε από «ιδιοσυγκρασιακούς» παράγοντες. Αλλά, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια: Το κραχ είναι ένα δομικό στοιχείο όχι μόνο της χρηματιστηριακής αγοράς αλλά και της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας θεωρίας που αναπτύχθηκε πριν από αρκετές δεκαετίες και δημοσιεύθηκε σε μια επιστολή του 2002 στο περιοδικό Nature με τίτλο «A theory of power-law distributions in financial market fluctuations», όπου οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συχνότητα και το μέγεθος των ρευστοποιήσεων της αγοράς «είναι παρόμοια για κάθε τύπου και μέγεθος των markets, για διαφορετικές τάσεις της αγοράς, ακόμη και για ξεχωριστές χώρες καθώς υπάρχει γενική θεωρητική βάση που εξηγεί τέτοια φαινόμενα».

Με άλλα λόγια, τα sell off είναι εγγενή και ταυτόσημα με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η πηγή της πανταχού παρουσίας των «ξεπουλημάτων» είναι ότι κάθε αγορά αναπόφευκτα θα κυριαρχείται από τους μεγαλύτερους παίκτες. Και όταν αυτοί οι ισχυροί επενδυτές θέλουν να πουλήσουν λίγο πολύ την ίδια στιγμή, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμβεί, οι τιμές θα βυθιστούν. Οι ρυθμιστικές προσπάθειες για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών μπορεί να αναβάλλουν τη σφαγή - αλλά μόνο προσωρινά.

Η θεωρία των ερευνητών θέτει σε μια νέα προοπτική στα αφηγήματα των crypto - traders που ποικίλουν:

“Flash” crash: Αν και οι σχολιαστές και οι αναλυτές δεν έχουν μπει στον κόπο να ορίσουν τι εννοούν ακριβώς, πρακτικά λένε πως η συνέπεια μίας «στιγμιαίας κατάρρευσης» όπως έγινε το Σαββατοκύριακο, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Ωστόσο, αυτό εξ' ορισμού αντιφάσκει: Όλες οι πτώσεις -στο βαθμό που συνεπάγονται τεράστιες απώλειες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- είναι flash crashes. Έτσι ξεκίνησε και το κραχ του 1929 και η κρίση του 2008. Μερικοί «μεγάλοι παίκτες»: Μια άλλη παρήγορη αφήγηση από ορισμένους είναι ότι το πρώτο κύμα πωλήσεων δεν ήταν εκτεταμένο, αλλά αντίθετα περιορίστηκε σε λίγους μεγάλους κατόχους - των οποίων το ξεφόρτωμα τίτλων στη συνέχεια πυροδότησε επακόλουθες πιέσεις με εντολές stop loss, από momentum traders, και ούτω καθεξής. Αλλά, όπως έδειξε η ιστορία όλες οι καταβαραθρώσεις προκαλούνται από την λίγο πολύ ταυτόχρονη αποχώρηση των ισχυρότερων παικτών, άρα πού διαφέρει από όσα έχουν γίνει στο παρελθόν; Ο κίνδυνος έγινε πολύ υψηλός: Άλλες εξηγήσεις αναφέρουν πως η κατακρήμνιση προκλήθηκε από «πάρα πολλά ρίσκα στην αγορά». Όμως, έτσι ήταν για πάντα. Ακόμη και τότε, ορισμένοι tradets έδειχναν ψυχραιμία και έκαναν hold στα χαρτιά τους αντί να επηρεαστούν από το πανικόβλητο επενδυτικό κλίμα.