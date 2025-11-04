Σε χαμηλό 15 ημερών το Bitcoin - Απώλειες πάνω από 3% το Ether

Η πτώση προέκυψε μετά από τη μεγαλύτερη ρευστοποίηση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων τρεις εβδομάδες πριν, η οποία έχει κάνει τους επενδυτές επιφυλακτικούς ως προς το Bitcoin.

Συνεχίζει σε πτωτική πορεία το Bitcoin έπειτα από έναν ταραγμένο Οκτώβριο, λόγω του ισχυρότερου δολαρίου και οι αναταράξεις στο πεδίο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης άσκησαν περαιτέρω πιέσεις στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα.

Ειδικότερα, το Bitcoin έφτασε να υποχωρεί έως και 2,5% στα 104.179 δολάρια, σε χαμηλό 15 ημερών. Την ίδια στιγμή, το Ether κατέγραψε πτώση 3,4% κάτω από τα 3.500 δολάρια, επεκτείνοντας τις απώλειές του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πτώση προέκυψε μετά από τη μεγαλύτερη ρευστοποίηση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων τρεις εβδομάδες πριν, η οποία έχει κάνει τους επενδυτές διστακτικούς ως προς το Bitcoin.

Οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί να «ξαναμπούν» δυναμικά στην αγορά, σύμφωνα με την εταιρεία Keyrock, καθώς ο όγκος ανοιχτών συμβολαίων futures έχει μειωθεί κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα κορύφωσης του Οκτωβρίου.

Η αβεβαιότητα παραμένει έντονη ωστόσο καθώς μέσα σε μόλις 24 ώρες, ρευστοποιήσεις 1,2 δισ. δολαρίων σε θέσεις με ανοδικό προσανατολισμό οδήγησαν σε νέα διόρθωση, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGlass. Παράλληλα, οι επενδυτές απέσυραν άνω των 1,8 δισ. δολαρίων από Bitcoin και Ether ETFs σε διάστημα τεσσάρων ημερών, σηματοδοτώντας διάχυτη απώλεια εμπιστοσύνης.