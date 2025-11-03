Κατάρρευση του Ether μετά από hack εκατομμυρίων – Νέα πίεση στα crypto

Το Ether βρέθηκε να υποχωρεί έως και 9% τη Δευτέρα, χάνοντας το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 3.600 δολαρίων.

Το Ether βρέθηκε να υποχωρεί έως και 9% τη Δευτέρα, χάνοντας το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 3.600 δολαρίων, λίγο μετά από κυβερνοεπίθεση αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε πρωτόκολλο του δικτύου Ethereum.

Σύμφωνα με στοιχεία της CoinMetrics, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο καταγράφει αυτή την ώρα απώλειες 6,6%, κοντά στα 3.600 δολάρια, περίπου 25% χαμηλότερα από το υψηλό των 4.885 δολαρίων που σημείωσε στις 22 Αυγούστου.

Η πτώση του Ether ήρθε μετά το χακάρισμα του αποκεντρωμένου πρωτοκόλλου Balancer, το οποίο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιές άνω των 100 εκατ. δολαρίων. Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αρνητικών εξελίξεων που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών που έχουν στοιχηματίσει στα ψηφιακά assets.

Στα μέσα Οκτωβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε «μαζικούς» δασμούς κατά της Κίνας λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές σπανίων γαιών, προκαλώντας φυγή των επενδυτών από τα crypto προς πιο ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός. Αν και αργότερα μετρίασε τη ρητορική του, τα σχόλιά του πυροδότησαν μαζικές ρευστοποιήσεις σε υπερμοχλευμένες θέσεις κρυπτονομισμάτων.

Το αρνητικό κλίμα εντάθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε τους επενδυτές να μην προεξοφλούν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

«Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν αφήσει τους επενδυτές σε κατάσταση ανασφάλειας καθώς μπαίνουμε στον Νοέμβριο», δήλωσε ο Juan Leon, ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Bitwise. «Παρά τη μακροοικονομική μεταβλητότητα, η πτώση του Οκτωβρίου φαίνεται να αποτέλεσε μια υγιή –αν και απότομη– διαδικασία απομόχλευσης, που εκκαθάρισε την υπερβολική κερδοσκοπία από την αγορά».

Πίεση δέχθηκαν και μετοχές συνδεδεμένες με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία: η Coinbase υποχώρησε σχεδόν 4%, ενώ η MicroStrategy κατέγραψε πτώση άνω του 1%.