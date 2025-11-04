Δύσκολη εξίσωση: 119 ηλεκτρικά μοντέλα διεκδικούν κομμάτι από την «πίτα» του 5,5%

Η ελληνική αγορά ακόμα «μπουσουλάει» στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, με την προσφορά να υπερκαλύπτει τη ζήτηση.

Σαν τα... μανιτάρια ξεφυτρώνουν το τελευταίο διάστημα οι κινεζικές μάρκες στην ελληνική αγορά και μαζί τους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα BEV (Battery Electric Vehicle) εμφανίζονται σε κάθε κατηγορία: από την Α (αυτοκίνητα πόλης) έως την Ε και την F (πολυτελή και σπορ αυτοκίνητα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων για τον Σεπτέμβριο, συνολικά 119 ηλεκτρικά μοντέλα είναι διαθέσιμα προς πώληση στην Ελλάδα. Όχι μόνο «Made in China», αλλά επίσης ευρωπαϊκά, αμερικάνικα, ιαπωνικά και κορεάτικα. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος για την ελληνική αγορά, η οποία ακόμα «μπουσουλάει» στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Τα 119 BEV διεκδικούν κομμάτι από την μικρή «δεξαμενή» του 5,5%, όσο δηλαδή ήταν το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας το πρώτο εννεάμηνο του 2025. Αναμένεται λοιπόν μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να φανεί ποιες μάρκες μπορούν να επιβιώσουν στην Ελλάδα, πουλώντας μόνο ηλεκτρικά οχήματα.

Ενδεικτικά, τα πέντε πρώτα σε ταξινομήσεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέτος στην Ελλάδα: BYD Dolphin 526, Tesla Model Y 458, Volvo EX30 386, Tesla Model 3 377, Hyundai Inster 369.