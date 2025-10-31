Τι προσλήψεις κάνει η Tesla στην Ελλάδα

15 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης προσφέρει στην Ελλάδα η Tesla.
Οι ειδικότητες που αναζητά είναι οι εξής:
Sr EHS Specialist, Construction - Energy Infrastructure (με επανεγκατάσταση σε Ην. Βασίλειο ή Γαλλία)
Environmental, Health, Safety & Security ・ Πλήρης απασχόληση, Μαρούσι
Software Engineer, Optimus
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Thermal Motor Design Engineer – Optimus
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Powertrain Modeling Engineer, Optimus
AI & Robotics ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Senior Magnetics Engineer - Athens, Greece
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Electrical Engineer – Electric Motor Design and Powertrain Optimization
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Senior Mechanical Design Engineer, Motor Design
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Associate Testing Engineer, Dynamometer Testing & Modeling validation
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Λεοντάριο
Software Engineering Internship
Engineering & Information Technology ・ Ασκούμενος/μαθητευόμενος, Αθήνα
Senior Motor Design Engineer, Optimus
AI & Robotics ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Μηχανικός αυτοκινήτων / Service Technician
Vehicle Service ・ Πλήρης απασχόληση, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Robotics Simulation Engineer, Hardware-Accelerated Engines
AI & Robotics ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Senior Machine Learning Engineer, Powertrain Design and Optimal Selection
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Electrical / Mechanical Engineer - Drive Unit Optimisation
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Associate Electrical / Mechanical Engineer - Drive Unit Optimisation
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα
Automotive Mechanics - Επανεγκατάσταση στην Ολλανδία
Vehicle Service ・ Πλήρης απασχόληση, Άγιος Ιωάννης Ρέντης