Τι προσλήψεις κάνει η Tesla στην Ελλάδα

Tesla / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
15 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης προσφέρει στην Ελλάδα η Tesla.

15 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης προσφέρει στην Ελλάδα η Tesla.

Οι ειδικότητες που αναζητά είναι οι εξής:

Sr EHS Specialist, Construction - Energy Infrastructure (με επανεγκατάσταση σε Ην. Βασίλειο ή Γαλλία)
Environmental, Health, Safety & Security ・ Πλήρης απασχόληση, Μαρούσι

Software Engineer, Optimus
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Thermal Motor Design Engineer – Optimus
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Powertrain Modeling Engineer, Optimus
AI & Robotics ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Senior Magnetics Engineer - Athens, Greece
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Electrical Engineer – Electric Motor Design and Powertrain Optimization
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Senior Mechanical Design Engineer, Motor Design
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Associate Testing Engineer, Dynamometer Testing & Modeling validation
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Λεοντάριο

Software Engineering Internship
Engineering & Information Technology ・ Ασκούμενος/μαθητευόμενος, Αθήνα

Senior Motor Design Engineer, Optimus
AI & Robotics ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Μηχανικός αυτοκινήτων / Service Technician
Vehicle Service ・ Πλήρης απασχόληση, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Robotics Simulation Engineer, Hardware-Accelerated Engines
AI & Robotics ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Senior Machine Learning Engineer, Powertrain Design and Optimal Selection
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Electrical / Mechanical Engineer - Drive Unit Optimisation
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Associate Electrical / Mechanical Engineer - Drive Unit Optimisation
Engineering & Information Technology ・ Πλήρης απασχόληση, Αθήνα

Automotive Mechanics - Επανεγκατάσταση στην Ολλανδία
Vehicle Service ・ Πλήρης απασχόληση, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

