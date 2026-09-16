Ευρωαγορές: Ανάκαμψη από τα χαμηλά τριμήνου εν αναμονή της κρίσιμης απόφασης της Fed

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι δείκτες των ευρωαγορών την Τετάρτη, μετά από μία έντονη πτώση που ώθησε τα χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου σε χαμηλά πολλών μηνών.

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι δείκτες των ευρωαγορών την Τετάρτη, μετά από μία έντονη πτώση που ώθησε τα χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου σε χαμηλά πολλών μηνών. Η ραγδαία ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου διακόπτεται, αυξάνοντας την όρεξη για «επενδυτικό ρίσκο» ενόψει της απόφασης νομισματικής πολιτικής της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,46% στις 637,11 μονάδες, παίρνοντας μια μικρή ανάσα μετά την πτώση του στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,44% στις 6.263 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,10% στις 15.448 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται κατά 0,22% στις 8.108 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,32% στις 10.692 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,57% στις 51.849 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κινείται στις 19.665 μονάδες, ανεβαίνοντας 0,56%.

Στα ταμπλό, η Babcock International διατήρησε τις ετήσιες προβλέψεις της. Οι μετοχές του βρετανικού ομίλου άμυνας και μηχανικής ισχυροποιούνται κατά 1,25%.

Η Barratt Redrow αναθεώρησε προς τα κάτω τον στόχο της για την ολοκλήρωση κατοικιών για το οικονομικό έτος 2027, επικαλούμενη καθυστερήσεις στις πολεοδομικές διαδικασίες και τη μείωση των ανοίξεων καταστημάτων πώλησης. Παρ’ όλα αυτά, οι μετοχές της κάνουν άλμα 7,6%.

Στον κλάδο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, μετά από αναφορές ότι τα αμερικανικά αποθέματα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent, με παράδοση Νοεμβρίου, υποχωρούν κατά 1,15%, στα 107,57 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση Οκτωβρίου, καταγράφουν πτώση 1,65%, στα 104,07 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όρισε ως νούμερο ένα προτεραιότητά της την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως βασική προτεραιότητα τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την ενίσχυση της εγχώριας, καθαρής ενέργειας.

Στα μάκρο της ημέρας, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτινάχθηκε στο 3,1% τον Αύγουστο, ωθούμενος από τη ραγδαία αύξηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ. Το ποσοστό αυτό, το οποίο ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, σηματοδότησε την πρώτη καταγραφή πληθωρισμού άνω του 3% από τον Μάρτιο.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απόφαση της Fed που αναμένεται αργότερα σήμερα, με τις αγορές να αποτιμούν πιθανότητα 93% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός που απορρέει από τη σύγκρουση με το Ιράν έχει οδηγήσει τις αγορές να επανεκτιμήσουν τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια.

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Μικτή ήταν η εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις διεθνείς εξελίξεις και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε 0,34%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 0,7%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε οριακά κέρδη 0,12%, την ώρα που ο Kosdaq κατέγραψε πτώση 1,05%.

Ανοδικά κινήθηκε ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία, με κέρδη 0,24%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng διολίσθησε 0,18%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 αποδυναμώθηκε κατά 0,42%.