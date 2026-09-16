Στις 68.000 οι ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού, «κούρεμα» χρέους άνω των 6,6 δισ. ευρώ

Με σταθερό ρυθμό συνεχίζει να παράγει ρυθμίσεις ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, με τον συνολικό αριθμό των επιτυχών ρυθμίσεων να πλησιάζει πλέον τις 68.000.

Με σταθερό ρυθμό συνεχίζει να παράγει ρυθμίσεις ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, με τον συνολικό αριθμό των επιτυχών ρυθμίσεων να πλησιάζει πλέον τις 68.000. Τον Αύγουστο, οι ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364, για συνολικό ποσό αρχικών οφειλών 361,65 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το σύνολο στις 67.997 επιτυχείς ρυθμίσεις και τα 20,56 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Η θερινή εποχικότητα αποτυπώθηκε και στη ροή των νέων αιτήσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο στις 4.143, ενώ οι οριστικές υποβολές έφτασαν τις 2.745. Συνολικά, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον μηχανισμό ανέρχονται σε 149,96 χιλ. και αντιστοιχούν σε οφειλές 57,58 δισ. ευρώ.

Το 73,14% του πλήθους των αιτήσεων αφορά ολοκληρωμένα αιτήματα, το 14,13% βρίσκεται σε στάδιο αρχικής υποβολής και το 12,72% σε οριστική υποβολή και διαπραγμάτευση.

Σε ό,τι αφορά το προφίλ των οφειλών, το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων συγκεντρώνεται στο εύρος οφειλής 50 χιλ. - 200 χιλ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 39,3% του συνόλου. Την ίδια στιγμή, οι οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ αθροίζονται σε 33,74 δισ. ευρώ και αποτελούν το 58,5% του συνολικού χρέους που έχει περάσει από τον Εξωδικαστικό. Μόλις το 9,3% των οφειλών είναι ενήμερο.

Παράλληλα, το συνολικό ποσό των διαγραφών μέσω του μηχανισμού ανέρχεται πλέον σε 6,66 δισ. ευρώ. Το μέσο «κούρεμα» διαμορφώνεται στο 13,5% για οφειλές προς το Δημόσιο και στο 28,3% για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ το 48,4% των ρυθμίσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς, με βάση το ύψος των οφειλών, συνοδεύεται από διαγραφή άνω του 30%. Ανά κατηγορία οφειλής, το μέσο κούρεμα διαμορφώνεται στο 13% για τα στεγαστικά, στο 29,5% για τα επιχειρηματικά, στο 32,64% για τα καταναλωτικά και στο 38,2% για τα λοιπά προϊόντα.

Ρυθμίσεις 372 εκατ. ευρώ από τους servicers

Στην πλευρά των servicers, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τον Ιούλιο του 2026. Από τα 79,6 δισ. ευρώ δανείων που βρίσκονται υπό διαχείριση, οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers συγκεντρώνουν σχεδόν το 90%, ενώ τον Ιούλιο τους αντιστοιχούν ρυθμίσεις ύψους 372 εκατ. ευρώ, για 4.233 οφειλέτες.

Σε επίπεδο ποσού ρυθμίσεων, τη μεγαλύτερη «παραγωγή» τον Ιούλιο κατέγραψε η doValue, με 173,23 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Intrum με 92,42 εκατ. ευρώ, η QQuant με 59,50 εκατ. ευρώ και η Cepal με 47,07 εκατ. ευρώ. Σε αριθμό οφειλετών, οι ρυθμίσεις ανήλθαν σε 1.238 για τη doValue, 1.421 για την Intrum, 1.213 για την QQuant και 361 για την Cepal.

Στο ίδιο διάστημα, το 39% των ρυθμίσεων σε ποσά αφορούσε οφειλές στεγαστικών δανείων, ενώ στη doValue το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμίσεων αφορούσε δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων.

Τι δείχνουν οι ρυθμίσεις

Το 68,6% των επιτυχών ρυθμίσεων αφορά φυσικά πρόσωπα-επιτηδευματίες, ενώ 5,8 χιλ. αιτήσεις βρίσκονται σε αναμονή καταβολής της πρώτης δόσης. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις εξακολουθούν να έχουν μακρύ ορίζοντα αποπληρωμής. Η μέση διάρκεια ανέρχεται σε 16 χρόνια για οφειλές προς το Δημόσιο και σε 15,7 χρόνια για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ στα στεγαστικά δάνεια φτάνει τα 25 χρόνια.