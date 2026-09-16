UBS: Πώς είδε τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Η μεγάλη έκπληξη από τις κατασκευές - Διατηρεί «buy»

Θετική η αποτίμηση για τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τη UBS, που διατηρεί τη σύσταση buy και την τιμή-στόχο των 55 ευρώ.

Θετική η αποτίμηση για τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τη UBS, που διατηρεί τη σύσταση buy και την τιμή-στόχο των 55 ευρώ. Ο οίκος βλέπει περιθώριο ανόδου 26,7% στη μετοχή, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 1% η συνολική δυνητική απόδοση διαμορφώνεται στο 27,7%.

Οι αναλυτές της κάνουν λόγο για μεγάλη θετική έκπληξη που προήλθε από την κατασκευαστική δραστηριότητα, όπου η κερδοφορία και τα περιθώρια ξεπέρασαν αισθητά τις προσδοκίες.

Σε επίπεδο β’ τριμήνου, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 1,109 δισ. ευρώ, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 1,074 δισ. ευρώ και πρόβλεψης της UBS για 1,066 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 190 εκατ. ευρώ, περίπου 3% υψηλότερα από το consensus των 185 εκατ. ευρώ.

Υπεραπόδοση στις κατασκευές

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του κατασκευαστικού κλάδου. Τα έσοδα υπολογίζονται στα 529 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,1% σε ετήσια βάση και υψηλότερα τόσο από το consensus των 504 εκατ. ευρώ όσο και από την πρόβλεψη της UBS για 526 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η θετική απόκλιση στην κερδοφορία. Τα προσαρμοσμένα EBITDA των κατασκευών εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 57,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Το μέγεθος ήταν κατά 18,2% υψηλότερο από το consensus και κατά 42,3% ανώτερο από την εκτίμηση της UBS.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 12,8%, έναντι προσδοκίας 11,3% από την αγορά και 9% από τη UBS. Η ισχυρή επίδοση αποδίδεται από την εταιρεία στην ποιότητα του μίγματος των έργων και στην έμφαση που δίνεται στην αποτελεσματική εκτέλεσή τους.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευών διαμορφώθηκε στα 6,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 10% σε ετήσια βάση.

Θετική δυναμική στην Αττική Οδό

Στις παραχωρήσεις, η UBS σημειώνει ότι η επιδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κινήθηκαν κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Αττική Οδός κατέγραψε έσοδα 64 εκατ. ευρώ και EBITDA 51 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κερδοφορίας να φτάνει το 79%. Στην Εγνατία Οδό, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 43 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στα 22 εκατ. ευρώ. Οι Νέα και Κεντρική Οδός εμφάνισαν έσοδα 64 εκατ. ευρώ και EBITDA 44 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026 η UBS προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA 659 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 483 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τις παραχωρήσεις και τα 194 εκατ. ευρώ από τις κατασκευές.