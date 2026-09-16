ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εμπόδια στην υλοποίηση επενδύσεων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Την πορεία των επενδύσεων στην Ελλάδα και κυρίως τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όταν επιχειρούν να επενδύσουν, εξετάζει το νέο ενημερωτικό σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Την πορεία των επενδύσεων στην Ελλάδα και κυρίως τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όταν επιχειρούν να επενδύσουν, εξετάζει το νέο ενημερωτικό σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Η μελέτη αναλύει την ελληνική επενδυτική δραστηριότητα μέσω συνεντεύξεων με επιχειρηματίες, αναδεικνύοντας μέσα από την ίδια την εμπειρία των επιχειρήσεων και τις δυσκολίες που συχνά δεν αποτυπώνονται στους επίσημους δείκτες.

Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται ότι ορθώνονται σημαντικά εμπόδια στην πραγματοποίηση επενδύσεων από τις μικρομεσαίες μεταποιητικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και οι παράγοντες που εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για νέες επενδύσεις: η αβεβαιότητα, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το ρυθμιστικό περιβάλλον και οι περιορισμοί που συνδέονται με τη χρηματοδότηση και τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό. Η ανάλυση τοποθετεί παράλληλα την ελληνική περίπτωση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου οι επιχειρήσεις στρέφονται περισσότερο στην αντικατάσταση υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού παρά στην επέκταση της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Το θέμα, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μία περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο διεθνές κύμα επενδύσεων, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, την καθαρή ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία.

Το ενημερωτικό σημείωμα αναδεικνύει έτσι τις προϋποθέσεις ώστε οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στις νέες επενδυτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τονίζεται ότι εάν δεν εξαλειφθούν τα πολλαπλά και απαγορευτικά εμπόδια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα παραμείνουν θεατές και δεν πρόκειται να καρπωθούν τα κεφαλαία που τοποθετούνται στο ανερχόμενο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. «Όσο οι επενδύσεις, σε αυτό το πεδίο, θα υλοποιούνται στο εξωτερικό και στην Ελλάδα από τις μεγάλες επιχειρήσεις τόσο οι μικρομεσαίες σταδιακά θα βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση, ακόμη κι από αυτήν που κατέχουν σήμερα», καταλήγουν τα συμπεράσματα της μελέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ