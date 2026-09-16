ΑΑΔΕ: Έλεγχοι σε εταιρείες εισαγωγής για αδήλωτα μηχανήματα και έσοδα

Από τα τελωνεία στα ιατρεία: στο μικροσκόπιο ολόκληρη η αλυσίδα ιατρικού εξοπλισμού με αφορμή την υπόθεση το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι αποκαλύψεις γύρω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου οδηγούν σε εξάπλωση των ελέγχων της ΑΑΔΕ στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού, με τις έρευνες να εκτείνονται από τις εισαγωγικές εταιρείες έως τους γιατρούς, τις κλινικές και τα ιατρικά κέντρα. Στο επίκεντρο μπαίνουν εισαγωγές, παραστατικά, πελατολόγια και η φορολογική εικόνα όσων χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ή και αναλώσιμα υλικά τα οποία συνδέονται με τη λειτουργία τους.

Ποιος φέρνει μηχανήματα και πού πάνε

Παράλληλα με τους ελέγχους που έχει προαναγγείλει το υπουργείο Υγείας στον κλάδο των ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη και τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης στη χώρα μας, ειδικές έρευνες αναλαμβάνουν κλιμάκια της ΑΑΔΕ.

Μετά τα στοιχεία που συγκέντρωσαν από τον έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι, στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν οι εταιρείες που εισάγουν ιατρικά μηχανήματα και σχετικό εξοπλισμό, καθώς και το πελατολόγιό τους. Αναζητείται έτσι να εντοπιστούν ποιοι και από πού φέρνουν τα μηχανήματα αυτά, ποιους προμηθεύουν, πώς δηλώνονται και αν χρησιμοποιούνται νόμιμα, πόσοι και ποιοι γιατροί, ιατρικά κέντρα ή κλινικές τα διαθέτουν και έναντι ποιας αμοιβής, σε ασθενείς ή πελάτες τους -και από το εξωτερικό ακόμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα θα κινηθεί σε δύο επίπεδα:

-Το πρώτο αφορά το τελωνειακό σκέλος. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την εισαγωγή των μηχανημάτων και θα ελέγξουν τα συνοδευτικά παραστατικά. Παράλληλα, θα γίνουν διασταυρώσεις για τον αγοραστή, το είδος του εξοπλισμού και την προέλευσή του. Τα στοιχεία αυτά στόχο έχουν να αποκαλύψουν την πλήρη έκταση της αλυσίδας προμηθειών του σχετικού εξοπλισμού, φωτίζοντας την εικόνα της συγκεκριμένης αγοράς ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών.

-Το δεύτερο επίπεδο είναι φορολογικό και αφορά όσους προμηθεύτηκαν ή χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Στο υλικό των ελέγχων θα περιλαμβάνονται τιμολόγια, δαπάνες και η αποτύπωση των συναλλαγών στα φορολογικά δεδομένα επιχειρήσεων και ιδιωτών γιατρών.

Φορολογικές διασταυρώσεις ΑΙ

Η επεξεργασία των στοιχείων θα υποστηριχθεί και από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο να εντοπιστούν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις παραβατικότητας.

Έτσι, η έρευνα δεν περιορίζεται στο αν ένα μηχάνημα εισήχθη και αγοράστηκε με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως τυπικά προβλέπεται, αλλά μπορεί να επεκταθεί στη φορολογική εικόνα όσων το απέκτησαν και το χρησιμοποιούν.

Στη βάση αυτή θα μπορούν να ανοιχθούν τραπεζικοί λογαριασμοί, να ελεγχθούν καταθέσεις, συναλλαγές με κάρτες, τιμολόγια, αποδείξεις, δηλωθέντα έσοδα, δαπάνες και πελατολόγιο.

Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να εξεταστούν συναλλαγές μεταξύ «συγγενικών» επιχειρήσεων αλλά και συγγενικών προσώπων ακόμη, ενώ είναι δυνατό να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία από προμηθευτές, παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, εφόσον υπάρχουν χρήματα ή επενδύσεις εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι χρεώσεις για τη χρήση των επίμαχων μηχανημάτων συνδέονται με υψηλές χρεώσεις πολλών χιλιάδων ευρώ ανά θεραπεία, τα οποία θα ελεγχθεί αν συνάδουν με τα δηλωθέντα έσοδα από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και την εν γένει φορολογική και περιουσιακή εικόνα των κατά νόμο υπευθύνων ιδιοκτητών ή διαχειριστών.