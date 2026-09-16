Επίσκεψη Χατζηβασιλείου στο Στρασβούργο: Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου

Η επίσκεψη εντάσσεται και στο πρόγραμμα τακτικών επισκέψεων και επαφών του Υφυπουργού Εξωτερικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελλάδας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το β’ εξάμηνο 2027.

Διήμερη επίσκεψη εργασίας στο Στρασβούργο πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15.09.2026, στο πλαίσιο παρακολούθησης των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Alessandro Chiocchetti.

Επιπλέον, συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου, Marie – Agnes Strack – Zimmermann, καθώς και με υψηλόβαθμα στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος.

Η επίσκεψη εντάσσεται, μεταξύ άλλων, και στο πρόγραμμα τακτικών επισκέψεων και επαφών του Υφυπουργού Εξωτερικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελλάδας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το β’ εξάμηνο του 2027.

