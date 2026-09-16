Χρηματιστήριο: Επιστροφή πάνω από τις 2.700 μονάδες, εν αναμονή Fed

Σε θετικό έδαφος, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips, κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Σε θετικό έδαφος, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips, κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Το rebalancing της Παρασκευής, ενόψει της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων, το οποίο συμπίπτει με τη λήξη στα παράγωγα, συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο στο ταμπλό, σε συνάρτηση με τις διακυμάνσεις στη διάθεση ανάληψης ρίσκου στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων.

Χθες η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε προσωρινά στο 5,04%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, πριν κλείσει κοντά στο 5%. Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ το Brent πλησίασε τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της FOMC. Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 92% για αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θα ανεβάσει το εύρος-στόχο στο 3,75%-4,00%. Θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση του βασικού επιτοκίου της Fed από το 2023.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, καθώς και οι επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις. Το βασικό ερώτημα είναι εάν η Fed θα παρουσιάσει τη σημερινή αναμενόμενη αύξηση ως μια περιορισμένη προσαρμογή, με στόχο να ενισχύσει την αξιοπιστία της απέναντι στον πληθωρισμό, ή ως την αρχή ενός ευρύτερου κύκλου νομισματικής σύσφιξης. Στο ενδεχόμενο μιας απροσδόκητης απόφασης για διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων, οι επενδυτές πιθανότατα θα θεωρήσουν ότι η Fed δεν αντιμετωπίζει αρκετά επιθετικά τον πληθωρισμό, επηρεάζοντας ανάλογα την καμπύλη των αποδόσεων στα ομόλογα.

Το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή εντάθηκε περαιτέρω, καθώς η Σαουδική Αραβία ακύρωσε παραδόσεις αργού προς Ευρωπαίους πελάτες που ήταν προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά την επίθεση με drones της περασμένης εβδομάδας που ανάγκασε τη χώρα να κλείσει τον αγωγό Ανατολής-Δύσης. Στο μεταξύ, οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ των κρατών του Κόλπου και του Ιράν για τη δημιουργία προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας έχουν βαλτώσει.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,9% στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα υποχωρεί ελαφρά κάτω από τα 108 δολάρια.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα κινούνται ήπια ανοδικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,33%, τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει κέρδη 0,31% και τον βρετανικό FTSE100 να ενισχύεται 0,38%.

Εντός συνόρων, σήμερα κάνει ντεμπούτο στο ταμπλό η Star Bulk με το σύμβολο SBLK, με τις 116,1 εκατ. μετοχές της να εισάγονται στην Κύρια Αγορά, παράλληλα με την υφιστάμενη διαπραγμάτευση στο Nasdaq. Η τιμή εκκίνησης στα 27,05 ευρώ ανά μετοχή.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.711,52 μονάδες με άνοδο 0,61%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε θετικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,33% στις 3.259,54 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφει η Optima Bank (+3,31%) στα 13,11 ευρώ και ακολουθούν η Τρ. Πειραιώς (+1,94%), η Alpha Bank (+1,49%), η Εθνική (+0,95%), η CrediaBank (+0,83%) και, με μικρότερα κέρδη, η Τράπεζα Κύπρου (+0,76%) και η Eurobank (+0,66%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,1:1 με 54 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 25 σε αρνητικό και 73 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 28,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,87 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφει η Motor Oil (+1,04%) στα 68,30 ευρώ και ακολουθούν οι ElvalHalcor (+0,99%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,78%), Lamda Development (+0,68%) και ΔΕΗ (+0,65%). Ήπια κέρδη και για τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+0,51%), Helleniq Energy (+0,50%), Cenergy (+0,45%), Viohalco (+0,38%) και ΔΑΑ (+0,18%). Αμετάβλητος παραμένει ο ΟΤΕ στα 19,78 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις βρίσκεται η Jumbo (-0,78%) στα 25,40 ευρώ και ακολουθούν οι Metlen (-0,68%), Aktor (-0,59%), Τιτάν (-0,44%), Coca-Cola HBC (-0,37%), Allwyn (-0,16%) και Aegean (-0,09%).