Εξόρμηση της Τροχαίας για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα

Mέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού.

Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις «απαντάει» η Τροχαία στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχαία στην Τήνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια.

Η Τροχαία Αττικής, ήδη, έχει ξεκινήσει νέο κύκλο εντατικών ελέγχων, με έμφαση σε ανήλικους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ενώ όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αξιωματικοί της Τροχαίας, καταγράφονται πολλά παράπονα για «κατάληψη» πεζοδρομίων από παρατημένα πατίνια.

Παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την κυκλοφορία τους, που προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης τους για τα άτομα κάτω των 17 ετών, την υποχρέωση ασφάλισής τους, όπως και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ. την ώρα, αλλά και υψηλά πρόστιμα για επιχειρήσεις που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών, φαίνεται ότι η εικόνα στους δρόμους των πόλεων δεν έχει διαφοροποιηθεί αρκετά.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της τροχαίας συνεχίζουν τους αυστηρούς ελέγχους και τη βεβαίωση των παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6.127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις εκ των οποίων οι 1.844 ήταν με μισθωμένο πατίνι και οι 1.800 με πατίνια που τα οδηγούσαν οι ιδιοκτήτες τους.

Από τους παραβάτες οι 20 ήταν ανήλικοι από 12 έως 15 ετών και οι 136 ήταν ηλικίας άνω των 15. Η πλειοψηφία, 3.544, ήταν ενήλικες. Οι κυριότερες παραβάσεις ήταν η οδήγηση χωρίς οι χρήστες να φορούν προστατευτικό κράνος, αλλά και η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, όπως και η οδήγηση του πατινιού σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Την ίδια περίοδο προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός 3 ατόμων και ο ελαφρύς τραυματισμός 53.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ