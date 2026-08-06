Το Πακιστάν ελπίζει πως η συμφωνία για το Ορμούζ θα οδηγήσει σε νέες διαπραγματεύσεις

Το Πακισταν ελπίζει πως η συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας στη σύναψη του οποίου συνέβαλε το Ισλαμαμπάντ, ανακοίνωσε σήμερα το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Πακισταν ελπίζει πως η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας στη σύναψη του οποίου συνέβαλε το Ισλαμαμπάντ, ανακοίνωσε σήμερα το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ελπίζουμε ότι η συμφωνία για το στενό θα ανοίξει τον δρόμο στη συνέχιση του διαλόγου και, ιδιαίτερα, στην επανάληψη των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ταχίρ Αντράμπι.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις δύο χώρες και στο επίκεντρο των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ θα βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από σήμερα ως το Σάββατο.

«Μολονότι διεξάγεται στο πλαίσιο αυξημένων εντάσεων στον Κόλπο, η επίσκεψη αυτή θα έχει εμβέλεια που θα ξεπερνά την άμεση κρίση», σημείωσε ο Αντράμπι, η κυβέρνηση του οποίου μεσολαβεί για να δοθεί τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που εμπλέκει επίσης χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ