Σδούκου: Υλοποιούμε το μεγαλύτερο σχέδιο πρόληψης πυρκαγιών των τελευταίων ετών

Μιλώντας στον ALPHA Radio 98.9, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους άνδρες και τις γυναίκες της Πυροσβεστικής, καθώς και προς τους χιλιάδες εθελοντές, έδωσε έμφαση στις πολιτικές διαχείρισης των δασών, στα μέτρα που έχουν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια και στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των μέσων κατάσβεσης.

Μιλώντας στον ALPHA Radio 98.9, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους άνδρες και τις γυναίκες της Πυροσβεστικής, καθώς και προς τους χιλιάδες εθελοντές, έδωσε έμφαση στις πολιτικές διαχείρισης των δασών, στα μέτρα που έχουν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια και στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των μέσων κατάσβεσης. Τόνισε, δε, ότι οι πολιτικές αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη.

Η διαχείριση των δασών είναι το μεγάλο στοίχημα

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι ότι για πολλές δεκαετίες μεγάλο μέρος των ελληνικών δασών είχε ουσιαστικά αφεθεί στην τύχη του. Σχεδόν τα μισά δάση της χώρας, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, δεν είχαν σύγχρονες διαχειριστικές μελέτες. Δηλαδή, δεν υπήρχε ένα πρακτικό σχέδιο που να λέει τι πρέπει να γίνει σε κάθε περιοχή, πού χρειάζεται καθαρισμός, πού πρέπει να ανοίξει ή να συντηρηθεί ένας δασικός δρόμος, πού χρειάζεται αντιπυρική ζώνη και πού πρέπει να απομακρυνθεί η ξερή ύλη που λειτουργεί σαν προσάναμμα».

Eπεσήμανε ότι αυτή η μεγάλη έλλειψη που παρέλαβε η κυβέρνηση σταδιακά καλύπτεται, καθώς «έχουν ξεκινήσει νέες διαχειριστικές μελέτες στην Αττική, στην Πελοπόννησο και ακολουθεί νέα γενιά μελετών για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και μαζί με κάθε τέτοια μελέτη υπάρχει και αντιπυρικό σχέδιο, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, σε συγκεκριμένα σημεία και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Υπενθύμισε, δε, ότι «από το 2022, με πόρους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιείται η μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά δάση. Έχουν καθαριστεί σχεδόν 920.000 στρέμματα, έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες και έχει βελτιωθεί το δασικό οδικό δίκτυο».

Πρέπει να αλλάξουμε τη λογική μας για το δάσος

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επεσήμανε ότι «το βασικό είναι να αλλάξει η λογική μας, καθώς για χρόνια πιστεύαμε ότι προστατεύω το δάσος σημαίνει δεν το αγγίζω. Όμως, ένα δάσος που το αφήνεις τελείως μόνο του γεμίζει ξερά κλαδιά, πεσμένους κορμούς και πυκνή βλάστηση. Και όταν ξεσπάσει φωτιά, όλη αυτή η ύλη γίνεται καύσιμο. Το δάσος θέλει ενεργή φροντίδα, επιστημονική διαχείριση και ανθρώπους που το γνωρίζουν και δουλεύουν μέσα σε αυτό όλο τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος ξαναγίνεται χώρος δραστηριότητας. Γι’ αυτό αξιοποιούνται ξανά οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι άνθρωποι δηλαδή που ξέρουν το δάσος, ξέρουν πώς να αφαιρούν τη βιομάζα και πώς να παρεμβαίνουν χωρίς να το καταστρέφουν. Παράλληλα, ενισχύεται η Δασική Υπηρεσία με νέο προσωπικό, οχήματα, drones, αισθητήρες, δορυφορικό ίντερνετ και σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί δεν υπάρχει σοβαρή προστασία των δασών με υπηρεσίες ξεχασμένες. Υπάρχει, λοιπόν, δασική πολιτική και μάλιστα με μακροχρόνιο ορίζοντα».

Από το 2019 έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνατότητες πυρόσβεσης

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες πυρόσβεσης της χώρας. «Το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος έφτασε τα 18.804 στελέχη, ενώ πριν από λίγα χρόνια δεν ξεπερνούσε τα 13.257. Οι εθελοντές πυροσβέστες αυξήθηκαν από 1.909 το 2019 σε 4.694. Τα οχήματα της Πυροσβεστικής αυξήθηκαν από 3.327 σε 4.299, τα εναέρια μέσα από 61 σε 84 και τα πλωτά από 8 σε 15. Παράλληλα, λειτουργούν πάνω από 100 βάσεις drones και τρία κινητά επιχειρησιακά κέντρα, ώστε μια φωτιά να εντοπίζεται όσο είναι ακόμη εστία. Η ουσία, λοιπόν, είναι ότι υπάρχει ένα συνολικά ισχυρότερο Πυροσβεστικό Σώμα, με περισσότερους ανθρώπους, καλύτερα μέσα, εκπαίδευση και τεχνολογία», είπε.

Η κλιματική κρίση δεν είναι μύθος

Ερωτηθείσα για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «στην Αττική και στη Βοιωτία καταγράφηκαν ακραίες ριπές ανέμου, που έφτασαν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό δεν είναι απλώς ένας δυνατός αέρας, όπως τον εννοούμε στην καθημερινότητά μας. Με τέτοια ένταση η φωτιά εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση και δημιουργεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο νέα μέτωπα. Και τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, γιατί μια μεγάλη πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, που κάνει τη συμπεριφορά της φωτιάς πολύ πιο απρόβλεπτη. Με τέτοιους ανέμους, μάλιστα, υπήρχαν ώρες που δεν μπορούσαν να πετάξουν με ασφάλεια ούτε τα εναέρια μέσα. Τα λέμε αυτά, γιατί είναι η νέα πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα φαινόμενα γίνονται πιο ακραία, οι φωτιές πιο γρήγορες και η κατάσβεση πολύ δυσκολότερη, κάτι που δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Το είδαμε στη Γαλλία και στην Ισπανία, χώρες με μεγάλη εμπειρία, ισχυρές υπηρεσίες και σύγχρονα μέσα, όπου οι φωτιές έκαιγαν για πολλές ημέρες και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές».

Η υπογειοποίηση ξεκινά από τις πιο επισφαλείς περιοχές

Σε ερώτηση για την υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «προφανώς, όπου μπορεί να γίνει, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές, κοντά σε δάση ή οικισμούς, πρέπει να προχωρά. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο ότι αύριο το πρωί θα μπει κάτω από τη γη ολόκληρο το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Μιλάμε για ένα δίκτυο μέσης τάσης μήκους 120.000 χιλιομέτρων, η πλήρης υπογειοποίηση του οποίου θα κόστιζε περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρειάζεται, λοιπόν, να υπάρχουν προτεραιότητες και να ξεκινάμε από τα σημεία με τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Ήδη υπάρχει πολύ σημαντική πρόοδος, όταν μέχρι το 2019 υπογειοποιούνταν περίπου 200 χιλιόμετρα σήμερα υπογειοποιούνται περίπου 2000 χιλιόμετρα και το ποσοστό έχει ανέβει από το 9% στο 14%, με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι, λοιπόν, μια δύσκολη και πολύχρονη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ