Σε χαμηλό δύο εβδομάδων το πετρέλαιο

Έχοντας σημειώσει πτώση περίπου 16% σε διάστημα τριών ημερών, το Brent έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 13 Ιουλίου και το WTI από τις 16 Ιουλίου.

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων διαμορφώθηκε την Τρίτη η τιμή του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές ελπίζουν ότι η παύση των εχθροπραξιών θα φέρει ξανά τις ΗΠΑ και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό Brent, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς, έκλεισε στα 84,09 δολάρια ανά βαρέλι με πτώση 4,8%, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε πτώση 4,1% στα 79,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Έχοντας σημειώσει πτώση περίπου 16% σε διάστημα τριών ημερών, το Brent έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 13 Ιουλίου και το WTI από τις 16 Ιουλίου.

Παρόλο που οι δύο πλευρές έχουν σταματήσει να επιτίθενται η μία στην άλλη, απέχουν πολύ από την επίλυση των διαφορών τους, οι οποίες οδήγησαν στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο, πριν από τον πόλεμο, χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση περίπου του ενός πέμπτου των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Η Τεχεράνη διέψευσε ότι επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας δηλώσεις του Τραμπ που υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «καλές συνομιλίες». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε πιθανή διπλωματική πρόοδο, συνοδεύοντας όμως τις δηλώσεις αυτές και με απειλές για νέα στρατιωτικά πλήγματα.

Νωρίτερα, το Ομάν παρουσίασε στο Ιράν ένα σχέδιο που υποστηρίζουν και άλλες χώρες του Κόλπου για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ που περιλάμβανε την καταβολή εθελοντικών τελών διέλευσης από τα πλοία, ως βάση για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, το Ιράν απέρριψε την πρόταση και κατέθεσε δική του εναλλακτική σύμφωνα με την οποία οι διάδρομοι θαλάσσιας κυκλοφορίας θα βρίσκονται εντός των ιρανικών υδάτων.