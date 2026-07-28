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Στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απόφαση Κακλαμάνη ο βουλευτής ΝΔ, Δ. Κυριαζίδης

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Στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απόφαση Κακλαμάνη ο βουλευτής ΝΔ, Δ. Κυριαζίδης
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Με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε σήμερα στην Ολομέλεια, κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Βουλή
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