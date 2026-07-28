Οι Χούθι στόχευσαν με βαλλιστικούς πυραύλους ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο.

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρέ, είπε ότι το πλοίο NCC Ghazal αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή.

Οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή και επεκτείνοντας της επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται έξι πηγές, η Κίνα είχε απευθείας επαφές με το κίνημα των Χούθι, ζητώντας να επιτραπεί στα δεξαμενόπλοιά της να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Μεταξύ των πηγών που μίλησαν στο πρακτορείο ήταν και ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Η Κίνα ήταν από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν απευθείας με τους Χούθι για να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το στενό που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, είπαν οι πηγές αυτές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Το Πεκίνο επιδιώκει να συνεχιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου από τους τερματικούς σταθμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά, κυρίως από το λιμάνι Γιανμπού, ώστε να καλυφθεί το κενό από τη διακοπή του ανεφοδιασμού λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια φόρτωσαν αργό πετρέλαιο από σαουδαραβικά λιμάνια με προορισμό την Κίνα και πέρασαν από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ αφού οι Χούθι ανακοίνωσαν τους νέους περιορισμούς, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler και στοιχεία του ιστοτόπου εντοπισμού πλοίων MarineTraffic.

Οι Χούθι έχουν διαμηνύσει σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες ότι τα πλοία τους μπορεί να δεχτούν επίθεση αν φορτώσουν ή ξεφορτώσουν σε σαουδαραβικά λιμάνια. Ορισμένα τάνκερ που επιχείρησαν να μπουν στην Ερυθρά περνώντας από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ έκαναν αναστροφή, για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ