Η ΕΕ ετοιμάζει κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που υποστηρίζουν τη Ρωσία

Κυρώσεις σε πάνω από 1.600 εταιρείες που θεωρεί πως βοηθούν την Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το συγκεκριμένο πακέτο κυρώσεων εγκριθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση της λίστας σχετικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι επιχειρήσεις που στοχοποιούνται έχουν συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 20 δισ. δολάρια και απασχολούν 265.000 άτομα.

Η έγκριση του εν λόγω πακέτου θα αυξήσει κατά περίπου 50% τις οντότητες που έχουν τεθεί υπό ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Σημειώνεται πως για την έγκριση απαιτείται να συμφωνήσουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Το σχέδιο, που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), στοχεύει συγκεκριμένες εταιρείες και όχι προϊόντα ή συγκεκριμένους κλάδους. Όπως ανέφεραν οι πηγές, βρίσκετα πολύ καιρό υπό επεξεργασία καθώς οι αξιωματούχοι της ΕΕ προσπαθούν να βρουν όλες τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Παρά τη σημαντική διεύρυνση της λίστας, το οικονομικό αποτύπωμα των νέων μέτρων εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο σε σχέση με προηγούμενες κυρώσεις στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα και το τραπεζικό σύστημα.

Με την πρότασή της αυτή, η ΕΕ προσπαθεί να «στριμώξει» τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και να τον φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι η η ενισχυμένη θέση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και η παρακμάζουσα οικονομία της Ρωσίας έχουν δημιουργήσει μια ευκαιρία για την προώθηση νέων ειρηνευτικών συνομιλιών.