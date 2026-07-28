ΟΗΕ: Ανησυχία για τη «ραγδαία επιδείνωση» της κατάστασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τη «ραγδαία επιδείνωση» της κατάστασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τη «ραγδαία επιδείνωση» της κατάστασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας την «κλιμάκωση» της βίας, ιδίως τις πρόσφατες επιθέσεις ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων.

«Εδώ και μια εβδομάδα, η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει τον θάνατο αμάχων, εκτοπισμούς, υλικές ζημιές και αυξανόμενη ανασφάλεια στις πληγείσες κοινότητες», δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Ραμίζ Αλακμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

«Οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων, σπιτιών, χώρων λατρείας και πολιτικών υποδομών συνεχίστηκαν σε ανησυχητικό βαθμό», δήλωσε. «Καλώ το Ισραήλ να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη βία των εποίκων, να προστατεύσει τις παλαιστινιακές κοινότητες και να διασφαλίσει ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν», τόνισε ο Αλακμπάροφ.

Καταγγέλλοντας επίσης τις παλαιστινιακές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, προέτρεψε τους Παλαιστινίους «να καταδικάσουν απερίφραστα τη βία».

Αυτή η «ραγδαία επιδείνωση» της κατάστασης στη Δυτική Όχθη «περιπλέκει ακόμη περισσότερο μια ήδη ανησυχητική κατάσταση στα υπόλοιπα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, υποδηλώνοντας ότι μια ευρύτερη κλιμάκωση είναι όλο και πιο πιθανή εκτός κι αν ληφθούν μέτρα για την αναστροφή της τάσης», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ