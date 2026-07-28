Πτώση 1% για τον χρυσό λόγω ισχυρού δολαρίου

Το δολάριο ΗΠΑ διαμορφώθηκε κοντά στα υψηλά ενός μήνα, καθιστώντας το ακριβότερο για κατόχους άλλων νομισμάτων.

Απώλειες σημείωσε την Τρίτη ο χρυσός με πιέσεις από το δολάριο που βρέθηκε κοντά σε υψηλό ενός μήνα, τη στιγμή που οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια αλλά και τα σχόλια του επικεφαλής Κέβιν Γουόρς για το μέλλον της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 1,2% στα 4.026,49 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού κατέγραψαν πτώση 0,9% στα 4.038,7 δολάρια.

Το δολάριο ΗΠΑ διαμορφώθηκε κοντά στα υψηλά ενός μήνα, καθιστώντας το ακριβότερο για κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Οι αυξημένες τιμές ενέργειας παραμένουν πηγή ανησυχίας για τα μέλη της Fed ενώ η hawkish στροφή της έχει οδηγήσει σε αύξηση των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων αλλά και το δολάριο υψηλότερα, ασκώντας πίεση στην αγορά του χρυσού», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Ο χρυσός έχει σημειώσει απώλειες 24% μετά την έναρξη των αμερικανοισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου υπό την πίεση των προσδοκιών ότι ο πληθωρισμός που προκαλεί ο πόλεμος θα μπορούσε να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Commerzbank υποβάθμισε τις προβλέψεις της για την τιμή του χρυσού στο τέλος του έτους κατά 300 δολάρια, στα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά, προσθέτοντας ότι, χωρίς αναστροφή στις προσδοκίες για τα επιτόκια, είναι απίθανο να επιστρέψουν μόνιμα οι επενδυτές σε ETF χρυσού και να ανακάμψει η τιμή του χρυσού.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης λύσης. Ωστόσο, ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ενώ το Ιράν εξέδωσε παρόμοιες δηλώσεις σχετικά με αντίποινα.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι διολίσθησε 2,2% στα 57,11 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα έχασε 1% και διαμορφώθηκε στα 1.605,8 δολάρια. Το παλλάδιο σημείωσε πτώση 2,3% στα 1.261,92 δολάρια.