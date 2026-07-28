Attica Group: «Τηρούμε πλήρως τη ΣΣΕ για τα έκτακτα δρομολόγια»

Την κατηγορηματική θέση ότι εφαρμόζει πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας διατυπώνει η Attica Group.

Την κατηγορηματική θέση ότι εφαρμόζει πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας διατυπώνει η Attica Group, με αφορμή την κινητοποίηση της ΠΕΝΕΝ σχετικά με τον υπολογισμό των αμοιβών των ναυτικών που απασχολούνται στα έκτακτα -express- δρομολόγια του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Αριάδνη».

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας ή των προβλέψεων της Συλλογικής Σύμβασης, αλλά τη διαφωνία που διατυπώθηκε από την ηγεσία της ΠΕΝΕΝ για τον τρόπο υπολογισμού των σχετικών αποδοχών.

Σύμφωνα με την Attica Group, ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, βάσει της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης και της πάγιας πρακτικής που ακολουθείται συνολικά στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.

Η εταιρεία αναφέρει, επίσης, ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο πλοίο από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, παρουσία των αρμόδιων λιμενικών αρχών, δεν διαπιστώθηκε απόκλιση από την εφαρμογή της νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν έχει μεταβάλει τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των αμοιβών για τα express δρομολόγια, ενώ, όπως υποστηρίζει, δεν έχει προκύψει κάποιο νέο πραγματικό ή νομικό δεδομένο που να δικαιολογεί τις καταγγελίες περί μη ορθής εφαρμογής της Σύμβασης.

Η Attica Group στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η κινητοποίηση εξαγγέλθηκε πριν από την ολοκλήρωση της μισθοδοσίας του Ιουλίου, του πρώτου θερινού μήνα κατά τον οποίο το «Αριάδνη» πραγματοποιεί έκτακτα δρομολόγια. Κατά την εταιρεία, οι σχετικές αιτιάσεις διατυπώθηκαν πριν πραγματοποιηθεί η τελική εκκαθάριση και καταβολή των αποδοχών των ναυτικών.

Αναφερόμενη στη σκοπιμότητα των έκτακτων δρομολογίων, η Attica Group σημειώνει ότι αυτά πραγματοποιούνται για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της θερινής περιόδου και την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών, κατόπιν και αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών.

Η εταιρεία ασκεί κριτική στην απόφαση της ΠΕΝΕΝ να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις σε περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί αναστάτωση στους ταξιδιώτες και στις νησιωτικές κοινωνίες. Υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση κρίθηκε από τα αρμόδια δικαστήρια παράνομη και καταχρηστική.

Καταλήγοντας, η Attica Group δηλώνει ότι σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων στη συνδικαλιστική οργάνωση και στις νόμιμες διεκδικήσεις, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι ο διάλογος πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, υπευθυνότητα και σεβασμό στη νομιμότητα.

Όπως τονίζει, βασική της προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής και απρόσκοπτη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των νησιών, των κατοίκων και των επισκεπτών τους, με πλήρη σεβασμό προς τους εργαζομένους και τις ανάγκες της ελληνικής ακτοπλοΐας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ