Ουκρανός ΥΠΕΞ σε επικοινωνία με τον Αραγτσί - Έκκληση για αποκλιμάκωση

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι επικοινώνησε με τον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι επικοινώνησε με τον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, αφότου η Τεχεράνη καταδίκασε την επίθεση ουκρανικού drone σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα.

Υπογραμμίζοντας πως στόχος του Κιέβου είναι να αποφευχθεί μια περιττή κλιμάκωση, ο Σιμπίχα τόνισε την ανάγκη να αποφύγει η Τεχεράνη ενέργειες κλιμάκωσης «καθώς και να σταματήσει κάθε είδους υποστήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας». «Αυτός ο πόλεμος είναι παράνομος και πρέπει να τερματιστεί», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε μέσω Χ ότι ο Σιμπίχα τον διαβεβαίωσε πως η επίθεση στο ιρανικό πλοίο ήταν ακούσια και ότι το Κίεβο δεν επιδιώκει κλιμάκωση.

«Ούτε το Ιράν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πολιτών ή συμφερόντων μας», δήλωσε ο Αραγτσί, εγείροντας ζήτημα αποζημιώσεων.

Την Κυριακή, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας είχε πει πως η ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, κατά την οποία ένας ναυτικός σκοτώθηκε κι άλλος ένας τραυματίστηκε, δεν θα έμενε αναπάντητη.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία έχει δεχθεί αναρίθμητες ρωσικές επιθέσεις με drones ιρανικής κατασκευής. Έχοντας αποκομίσει εμπειρία στην αναχαίτισή τους, το Κίεβο προσφέρθηκε να βοηθήσει κράτη του Κόλπου που βρίσκονται αντιμέτωπα τους τελευταίους μήνες με επιθέσεις από το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ ενημέρωσε μέσω Χ πως σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα, συζήτησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, «συμπεριλαμβανομένης της απειλής που αντιπροσωπεύει το Ιράν». Τόνισε ακόμη πως προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ