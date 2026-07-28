Μητσοτάκης: «Ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών στην ιστορία του ΕΣΥ»

Στην πρόοδο των έργων που υλοποιούνται στη Λέρο, αλλά και στη σύνδεση της ασφάλειας με την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Αιγαίου, εστίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην πρόοδο των έργων που υλοποιούνται στη Λέρο, αλλά και στη σύνδεση της ασφάλειας με την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Αιγαίου, εστίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί, όπου ξεναγήθηκε σε σημαντικά έργα η ανάπτυξη των οποίων στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, της διασφάλιση καλύτερης φροντίδας υγείας, βελτιωμένων λιμενικών υποδομών και πολιτιστικής παραγωγής.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο του νησιού, όπου έγινε αποτίμηση των σημαντικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει αλλά και της προόδου ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μειωμένες.

«Είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση για εμένα να επισκέπτομαι έναν τόπο και να βλέπω έργα ολοκληρωμένα, δρομολογημένα τα οποία βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον», σημείωσε ο πρωθυπουργός συνομιλώντας με τον δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη.

«Τίποτα απ' όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, Δήμαρχέ μου, εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα, τη μάστιγα του μεταναστευτικού. Θυμάσαι την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019. Θυμάμαι τις πρώτες μου επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία "πλημμύριζαν" τότε από μετανάστες και από πρόσφυγες σε μία διαδικασία η οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτη. Σήμερα αντί για μετανάστες και πρόσφυγες βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι χαμογελαστοί χαίρονται να περνάνε τις διακοπές τους εδώ, στα νησιά της πατρίδας μας. Αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη, διότι χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είστε ο πρώτος πρωθυπουργός, εν ενεργεία, που έρχεται στον Δήμο, επιθεωρεί ολοκληρωμένα έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ήρθε ποτέ περίοδος, δημοτική, που σε 2,5 χρόνια να έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση 45 εκατομμύρια ευρώ έργα υποδομών, που είναι τα πιο δημοκρατικά και δίκαια έργα οι υποδομές, γιατί χρησιμοποιούνται από όλους», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος Λέρου.

«Όμως το πιο σημαντικό που μας έχετε προσφέρει, και πιστεύω στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, είναι η σταθερότητα. Και εμείς που είμαστε εδώ, Αιγαιοπελαγίτες, πρώτη φορά αισθανόμαστε ότι έχουμε ασφαλή σύνορα. Η ασφάλεια είναι το κυρίαρχο, και η σταθερότητα, που έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτά», προσέθεσε.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρείας επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού, το οποίο έχει ενισχυθεί.

«Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Οι παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της Λέρου είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της καρδιολογικής, της παθολογικής, της γυναικολογικής και της παιδιατρικής μονάδας νοσηλείας, των χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικής 10 θέσεων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων, ενώ δρομολογείται και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος.

«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο νοσοκομείο της Λέρου τον κ. πρωθυπουργό για να του δείξουμε από κοντά την πολύ μεγάλη πρόοδο που κάναμε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής των ΤΕΠ και των κλινικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτές τις ημέρες υπογράφεται και η ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ του μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης, που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα είναι όλο το νοσοκομείο κυριολεκτικά καινούργιο», σημείωσε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αρωγή σας στην προσπάθειά μας. Το έργο που μόλις περιηγηθήκατε είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία, ολοκληρώθηκε στη δική μας θητεία. Συνεχίζεται η αναπτυξιακή προσπάθεια», ανέφερε ο διοικητής Σ. Καρδάσης.

Τα έργα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των Δωδεκανήσων, με δεδομένο ότι πέρυσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη, επίσης, στον λιμένα του Λακκίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης και έχει δρομολογηθεί η επέκταση της κεντρικής προβλήτας, με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της δομής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νησιού να υποδεχτεί θαλάσσιο τουρισμό.

Επόμενη στάση του πρωθυπουργού ήταν το ιστορικό «Ξενοδοχείο Λέρος» στο Λακκί, το οποίο έχει αποκατασταθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες αχρησίας, και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο ώστε να αξιοποιηθεί ως πολυχώρος για πολιτιστικά δρώμενα και ως ξενώνας φιλοξενίας καλλιτεχνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένου του εσωτερικού αιθρίου, όπου θα λειτουργήσει θερινός κινηματογράφος.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού σε πολίτες στη Λέρο για σύνορα, μεταναστευτικές ροές, ασφάλεια και σταθερότητα

«Εδώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες βλέπουμε πολλούς επισκέπτες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο.

«Τίποτα εδώ στα νησιά δε θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση: η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Ως φύλακες των συνόρων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς γιατί ουδέποτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας».

Και συνέχισε: «Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας όχι για αυτά που κάναμε - αυτά είναι το εχέγγυο της αξιοπιστίας μας ώστε όταν προδιαγράψουμε τον αναπτυξιακό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 πάλι θα μπορείτε να μας εμπιστευτείτε γιατί θα θυμηθείτε ότι αυτά τα οποία σας είπαμε τα έχουμε κάνει - Και εδώ τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης έγιναν από μικρές, μεσαίες και τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες. Το επόμενο διάστημα και μέσα στο 2027 θα γίνει η επόμενη μεγάλη διαπραγμάτευση για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό και 1η Ιουλίου 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ε.Ε όταν θα παρθούν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον της Ελλάδας. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για την πατρίδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ