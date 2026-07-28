Wall Street: Άλμα άνω των 500 μονάδων για τον Dow - «Βαρίδι» ο κλάδος των τσιπ

Με μεικτά πρόσημα έκλεισε η Wall Street την Τρίτη, καθώς οι απώλειες στα τσιπ πίεσαν τον Nasdaq, ενώ η Apple ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5 τρισ. δολάρια σε αξία.

Με άνοδο άνω των 500 μονάδων ολοκληρώθηκε για τον Dow η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, με τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο να συνεχίζονται. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των Amazon, Meta Platforms και Microsoft μέσα στην εβδομάδα αλλά και την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 1,03% ή 537,24 μονάδων και διαμορφώθηκε στις 52.747 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε ήπια κατά 0,25% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 7.431 μονάδες. Στον αντίποδα, απώλειες 0,22% σημείωσε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, ο οποίος έκλεισε στα επίπεδα των 24.876 μονάδων.

Στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο διαμορφώθηκε σε χαμηλό δύο εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν ελπίδες ότι η παύση των εχθροπραξιών θα έφερνε ξανά τις ΗΠΑ και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 4,1% στα 79,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Στον κλάδο των ημιαγωγών, η Nvidia κινήθηκε ανοδικά κατά 0,25%, η Intel υποχώρησε κατά 5,86% και η AMD έχασε περίπου 8%, ενώ η Micron Technology κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεγάλων ονομάτων του κλάδου, με πτώση σχεδόν 9%. Την ίδια στιγμή, το ETF VanEck Semiconductor (SMH) υποχώρησε κατά 3,60%, διευρύνοντας τις απώλειες που είχε καταγράψει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Στο μεταξύ, η Apple έγινε η δεύτερη εταιρεία που ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση διευρύνοντας το προβάδισμά της από την Nvidia. Η μετοχή της ενισχύθηκε 0,94% στα 340,08 δολάρια.

Στον αντίποδα, τα νέα δεν ήταν καλά για την εταιρεία κατασκευής πυραύλων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, καθώς η μετοχή της SpaceX υποχώρησε σχεδόν 2,50% στα 116,41 δολάρια, συνεχίζοντας την ελεύθερη πτώση της από το ντεμπούτο της στην Wall Street τον περασμένο μήνα. Συνολικά, η μετοχή έχει βρεθεί περίπου 20% κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς, διαγράφοντας αξία 1,2 τρισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η Visa ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην περικοπή 2.600 θέσεων εργασίας, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Ράιαν Μακίνερνι επιδίωξε να ισχυροποιήσει την εταιρεία στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου των συναλλαγών. Οι απολύσεις αφορούσαν περίπου το 7% του εργατικού δυναμικού της και επηρέασαν κυρίως τα τμήματα τεχνολογίας και προϊόντων. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο 1,23%.

Στα μάκρο της ημέρας, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Ιούνιο, καθώς η ευρεία μείωση των εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας υποχώρησης των κεφαλαιουχικών αγαθών, ξεπέρασε την πτώση των εξαγωγών.