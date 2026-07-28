Οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία στέλνουν προειδοποίηση για την Ελλάδα - Τι προδιαγράφουν οι εξελίξεις

Οι ιστορικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο ακραίο γεγονός, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη μεταβολή του κλίματος στη Μεσόγειο. Οι νεότερες επιστημονικές αναλύσεις προειδοποιούν ότι και η Ελλάδα θα βιώνει ολοένα συχνότερα συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών.

Οι εικόνες από τα τεράστια πύρινα μέτωπα στη Γαλλία και την Ισπανία φέρνουν ξανά στο επίκεντρο τη συζήτηση για το πώς αλλάζει ο χάρτης των πυρκαγιών στη Μεσόγειο. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται το τελευταίο διάστημα από διεθνείς οργανισμούς δείχνουν ότι οι ημέρες ακραίου κινδύνου αυξάνονται και ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται εκτός αυτής της νέας πραγματικότητας.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουν ήδη καεί περισσότερα από 300.000 εκτάρια στις δύο χώρες, ενώ περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μόνο στη Γαλλία οι εκκενώσεις ξεπέρασαν τις 250.000, ενώ στην Ισπανία περισσότεροι από 76.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους, με τη φωτιά στην Άβιλα να εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.

Την ίδια ώρα, το Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολογίζει ότι μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν ήδη καεί 254.388 εκτάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας, ενώ χαρακτήριζε τη νοτιοδυτική Γαλλία και τη βόρεια Ισπανία περιοχές με «πολύ ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Το «εκρηκτικό κοκτέιλ» πίσω από τις μεγάλες πυρκαγιές

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες από μόνες τους δεν αρκούν για να εξηγήσουν την έκταση των καταστροφών. Όπως εξηγούν σε πρόσφατες αναλύσεις, ένας σχετικά υγρός χειμώνας οδήγησε στην ανάπτυξη μεγάλης ποσότητας χαμηλής βλάστησης. Οι παρατεταμένοι καύσωνες και η έντονη ανομβρία που ακολούθησαν αποξήραναν τη βλάστηση, δημιουργώντας τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι ξηρές καταιγίδες λειτούργησαν στη συνέχεια ως καταλύτης για την ταχύτατη εξάπλωση των μετώπων.

Το υπόβαθρο είχε ήδη δημιουργηθεί από τις ακραίες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το Copernicus, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη.

Οι προβλέψεις για την Ελλάδα γίνονται πιο ανησυχητικές

Οι ίδιες επιστημονικές αναλύσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της νέας πραγματικότητας. Νέα εργασία που παρουσιάστηκε το 2026 στο συνέδριο της European Geosciences Union, αξιοποιώντας κλιματικά μοντέλα του Copernicus, εκτιμά ότι οι ημέρες με ακραίο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο (Fire Weather Index μεγαλύτερο από 45) θα αυξηθούν περίπου κατά 9,4% ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο κλιματικής εξέλιξης. Στο ενδιάμεσο σενάριο η αύξηση φτάνει περίπου στο 13,4%, ενώ στα δυσμενέστερα σενάρια οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Με πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει περισσότερες ημέρες κάθε καλοκαίρι κατά τις οποίες μία πυρκαγιά θα μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα σε μεγάλο και δύσκολα ελεγχόμενο μέτωπο.

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Η Μεσόγειος μετατρέπεται σε ζώνη ακραίου κινδύνου

Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα νέας επιστημονικής μελέτης για το σύνολο της Μεσογείου. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι οι περιοχές που εμφανίζουν ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, με δείκτη Fire Weather Index μεγαλύτερο από 50, ενδέχεται να αυξηθούν από περίπου 15% σήμερα σε 66%-72% τις επόμενες δεκαετίες.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος της Μεσογείου θα βρίσκεται συχνότερα σε συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη μεγάλων και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή

Η Ελλάδα διαθέτει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυξάνουν την τρωτότητα απέναντι στις μεγάλες πυρκαγιές. Οι παρατεταμένοι καύσωνες, η αυξανόμενη ξηρασία, η χαμηλή υγρασία της βλάστησης, τα εκτεταμένα πευκοδάση και η μεγάλη επαφή δασικών εκτάσεων με οικισμούς δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο μία μικρή εστία μπορεί, υπό δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη καταστροφή.

Η χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες της νότιας Ευρώπης όπου η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τη συμπεριφορά των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD) για τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, περίπου το 50% - 60% της ελληνικής επικράτειας καλύπτεται από δασικές και ημιφυσικές εκτάσεις, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και των υποδομών βρίσκεται σε ζώνες επαφής δασών και οικισμών (wildland-urban interface), γεγονός που αυξάνει σημαντικά την έκθεση σε μεγάλες πυρκαγιές.

Τι σημαίνουν οι εξελίξεις για την Ελλάδα

Οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία δεν δείχνουν ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει υποχρεωτικά την ίδια πορεία. Δείχνουν, όμως, πόσο γρήγορα μπορεί να ξεφύγει μια φωτιά όταν συνδυάζονται καύσωνας, ξηρασία, ισχυροί άνεμοι και μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης.

Για την Ελλάδα, το βασικό μήνυμα είναι ότι οι ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου αναμένεται να αυξηθούν, ενώ η αντιπυρική περίοδος γίνεται μεγαλύτερη και πιο απαιτητική. Αυτό περιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης και μεταφέρει το βάρος ακόμη περισσότερο στην πρόληψη, στους καθαρισμούς, στη διαχείριση των δασών και στην ταχεία κινητοποίηση πριν μια εστία εξελιχθεί σε μεγάλο μέτωπο.