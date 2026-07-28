CEO PayPal: «Θα εξετάσουμε κάθε επιλογή που δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe και η επενδυτική Advent International υπέβαλαν κοινή πρόταση για την εξαγορά της PayPal.

Η PayPal, που νωρίτερα φέτος δέχτηκε πρόταση εξαγοράς ύψους 50 δισ. δολαρίων, θα εξετάσει προσεκτικά επιλογές που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, εφόσον προκύψουν, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Ενρίκε Λόρες.

«Παραμένουμε ανοιχτοί και αντικειμενικοί στην αξιολόγηση ευκαιριών. Εάν διαπιστώσουμε κάποια επιλογή ή πορεία που θα θεωρήσουμε πως μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους μας από την υλοποίηση της σημερινής μας στρατηγικής, τότε ασφαλώς θα την εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή», ανέφερε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe και η επενδυτική Advent International υπέβαλαν κοινή πρόταση για την εξαγορά της PayPal, προσφέροντας 60,50 δολάρια ανά μετοχή, σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε την εταιρεία πληρωμών σε περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγές.

Ο Λόρες απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, δηλώνοντας ότι η εταιρεία δεν τοποθετείται για φήμες ή εικασίες της αγοράς.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η PayPal που αποτελεί μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στις ψηφιακές πληρωμές, αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση έχει αναγνωρίσει ότι η εκτεταμένη στρατηγική εξαγορών που ακολούθησε στο παρελθόν οδήγησε σε υπερβολική διασπορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας, την ώρα που ανταγωνιστές, όπως οι Apple Pay και Cash App, ενίσχυσαν τη θέση τους στην αγορά, περιορίζοντας το μερίδιο της PayPal.

Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία απομάκρυνε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Άλεξ Κρις, έπειτα από λιγότερο από δυόμισι χρόνια στη θέση, τοποθετώντας στη διοίκηση τον Ενρίκε Λόρες, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της HP και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της PayPal από το 2021.