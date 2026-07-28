Visa: Αυξημένα κέρδη τριμήνου χάρη στις ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες

Οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν σταθερές κατά τη διάρκεια του τριμήνου παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αυξημένα κέρδη ανακοίνωσε η Visa για το γ' τρίμηνο καθώς οι ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες ενίσχυσαν τον όγκο συναλλαγών.

Οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν σταθερές κατά τη διάρκεια του τριμήνου παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο όγκος πληρωμών, ένας βασικός δείκτης της καταναλωτικής και επιχειρηματικής δαπάνης στο δίκτυο της Visa, αυξήθηκε κατά 10% το τρίμηνο, ενώ οι επεξεργασμένες συναλλαγές κατέγραψαν επίσης άνοδο 10%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 6,29 δισ. δολάρια, ή 3,32 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, έναντι 5,83 δισ. δολαρίων, ή 2,98 δολαρίων ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η μετοχή της ενισχύεται 1,23% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τρίτη, η Visa ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην περικοπή 2.600 θέσεων εργασίας ή του 7% του εργατικού της δυναμικού καθώς ο διευθύνων σύμβουλος, Ράιαν Μακίνερνι επιδιώκει να ισχυροποιήσει την εταιρεία στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον στον κλάδο των συναλλαγών.