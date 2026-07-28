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Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω των εργασιών του Flyover

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Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω των εργασιών του Flyover
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 πρωί της Κυριακής, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 πρωί της Κυριακής, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του Flyover.

Συγκεκριμένα, , θα εφαρμοσθεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία) για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πυλαίας-Πανοράματος.

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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Κυκλοφοριακό
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