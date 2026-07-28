Έληξε η απεργία της ΠΕΝΕΝ στο «ΑΡΙΑΔΝΗ» μετά από συμφωνία με την Attica Group

Τη λήξη της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης των μελών της στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ» ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.

Τη λήξη της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης των μελών της στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ» ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Attica Group.

Η απεργία είχε ξεκινήσει στις 14:00 στο λιμάνι του Πειραιά, με την ΠΕΝΕΝ να αναφέρει καθολική συμμετοχή των μελών της. Βασικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν η καταβολή πρόσθετης αμοιβής για την επιπλέον εργασιακή επιβάρυνση του προσωπικού καταστρώματος, λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας και των εξπρές δρομολογίων του πλοίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου, μετά την έναρξη της απεργίας η εταιρεία προσήλθε σε νέα φάση διαπραγματεύσεων και δεσμεύθηκε να ικανοποιήσει το σχετικό οικονομικό αίτημα των ναυτών και των λοστρόμων.

Κατόπιν της συμφωνίας και της ομόφωνης θέσης των μελών της στο πλοίο, η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ αποφάσισε τη διακοπή της απεργιακής κινητοποίησης, επιτρέποντας την επανέναρξη της λειτουργίας του «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Είχε προηγηθεί προσφυγή της Attica Group στο Πρωτοδικείο Πειραιά, το οποίο, σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, είχε κρίνει παράνομη την κινητοποίηση. Παρά τη δικαστική απόφαση, η απεργία ξεκίνησε κανονικά και ολοκληρώθηκε μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει την εξέλιξη σημαντική συνδικαλιστική επιτυχία για τον κλάδο των ναυτών και των λοστρόμων και ευχαριστεί το πλήρωμα του πλοίου, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τα σωματεία και τους συνδικαλιστές που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην κινητοποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ