Ανοδικά οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Οι μετοχές τεχνολογίας αποτέλεσαν και σήμερα βαρίδι ενώ ο κλάδος των ταξιδιών και αναψυχής σημείωσε κέρδη σχεδόν 2%.

Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι δείκτες στις ευρωαγορές με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα αλλά και την πτώση στις τιμές του πετρελαίου που αντιστάθμισαν τις απώλειες του τεχνολογικού κλάδου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,41% στις 647,28 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,24% στις 6.297 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας αποτέλεσαν και σήμερα βαρίδι, με πτώση 0,08%, διευρύνοντας τις απώλειες μετά το χθεσινό -2% καθώς η κρίση από τις ΗΠΑ στα τσιπ μεταφέρθηκε σε ΕΕ και Ασία. Η μετοχή της ASML διολίσθησε 2,9%. Αντίθετα, ο κλάδος των ταξιδιών και αναψυχής σημείωσε κέρδη σχεδόν 2%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε κέρδη 0,27% στις 25.493 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,63% στις 8.458 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αναρριχήθηκε 0,88% στις 10.876 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,66% στις 51.710 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 πρόσθεσε 0,01% στις 19.742 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο τίτλος της Unilever στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ έκανε άλμα 7,93%, αφού ο όμιλος καταναλωτικών αγαθών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου, χάρη στους υψηλότερους όγκους προϊόντων και τις τιμές.

Η Mercedes-Benz στη Γερμανία, ενισχύθηκε 2,73%, μιας και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία premium οχημάτων ανακοίνωσε αύξηση 22% στα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου, αλλά προειδοποίησε για αδυναμία στον βασικό κλάδο των αμαξιών.

Η LVMH στο Παρίσι σημείωσε άνοδο 0,75% μαζεύοντας απώλειες που κατέγραψε νωρίτερα καθώς τα οικονομικά μεγέθη του γαλλικού γίγαντα πολυτελών ειδών για το δεύτερο τρίμηνο δεν μπόρεσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές ότι μια ευρύτερη ανάκαμψη της ζήτησης για luxurious είδη θα μπορούσε να ανεβάσει στροφές, παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης στον βασικό κλάδο της μόδας.