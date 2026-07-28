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Ο Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ, Μπαντρ Αμπντελάτι

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Ο Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ, Μπαντρ Αμπντελάτι
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Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών τους, ο Γ. Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών τους, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο «X».

«Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξήραν τη συνεχή πρόοδο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων», αναφέρει το υπουργείο.

«Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβανόταν επίσης η προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Επιπλέον, οι υπουργοί Εξωτερικών διερεύνησαν τρόπους διεύρυνσης του πλαισίου τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

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tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Αίγυπτος
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