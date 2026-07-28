Ουκρανία: Ο Γενικός Εισαγγελέας εξετάζει το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης κατά του Λουκασένκο

Το γραφείο του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας να εξετάσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ποινική διαδικασία κατά του Προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Το γραφείο του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας να εξετάσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ποινική διαδικασία κατά του Προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, επέτρεψε στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει τη Λευκορωσία ως ορμητήριο για την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου αναφέρει στην επιστολή ότι ανταποκρίθηκε σε έκκληση μιας εξόριστης ομάδας της αντιπολίτευσης, του «Δημοκρατικού Φόρουμ της Λευκορωσίας», το οποίο είχε απευθυνθεί στον Ζελένσκι τον Μάιο ζητώντας από το Κίεβο να ασκήσει δίωξη εναντίον του Λουκασένκο για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και «κρατική τρομοκρατία». Το Φόρουμ κατηγόρησε τον Λουκασένκο για συνενοχή στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην αναγκαστική μεταφορά τουλάχιστον 2.442 παιδιών από την Ουκρανία στη Λευκορωσία μέσω ενός προγράμματος που έχει τεκμηριωθεί από το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Yale.

Η κυβέρνηση Λουκασένκο δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό. Το 2023 είχε δηλώσει ότι η Λευκορωσία φιλοξένησε προσωρινά ορισμένα παιδιά από την Ουκρανία με σκοπό να τα βοηθήσει να συνέλθουν από τις τραυματικές εμπειρίες που τους προκάλεσε ο πόλεμος.

Σήμερα, ο Όλεγκ Τατάροφ, ανώτερος αξιωματούχος στο γραφείο του Ζελένσκι, έγραψε στο Φόρουμ ότι η προσφυγή είχε διαβιβαστεί στην εισαγγελία με αίτημα να «ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης», εφόσον υπάρχουν νομικοί λόγοι για κάτι τέτοιο. Η επιστολή του δόθηκε στην δημοσιότητα από το Δημοκρατικό Φόρουμ της Λευκορωσίας. Το γραφείο του Ζελέσνκι και το γραφείο του Εισαγγελέα δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για περαιτέρω σχόλια.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει προοπτική να παραπεμφθεί ο Λουκασένκο σε ουκρανικό δικαστήριο, τυχόν κατηγορίες εναντίον του θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Κίεβο και τη λευκορωσική αντιπολίτευση ως επιχείρημα προς τη Δύση για να συνεχίσει να ασκεί πίεση πάνω του -- ακόμη και ενώ διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την άρση περισσότερων αμερικανικών κυρώσεων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ