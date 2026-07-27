Vodafone: Ισχυρότερα έσοδα και κέρδη το β΄τρίμηνο με βοήθεια από τη Γερμανία

Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες που ανακοίνωσε η Vodafone Group το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, μετά την άνοδο των πωλήσεων στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου.

Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες που ανακοίνωσε η Vodafone Group το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, μετά την άνοδο των πωλήσεων στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου.

Ειδικότερα, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5,2% το οικονομικό τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 4,6%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε συνεχίζει την προσπάθεια να αναζωογονήσει την ανάπτυξη της βρετανικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας και να ενισχύσει την χρηματιστηριακή της αξία. Στο πλαίσιο αυτό, η Vodafone έχει προχωρήσει στην πώληση assets με χαμηλές επιδόσεις στην Ισπανία και την Ιταλία ενώ παράλληλα προσπαθεί να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών σε βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η εταιρεία εξαγόρασε τον συνεργάτη της CK Hutchison Holdings νωρίτερα φέτος για να αποκτήσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας της χώρας.

Επίσης, η εταιρεία μείωσε επίσης περισσότερες από 1.200 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη στο τρίμηνο.

Ενώ οι μέτοχοι έχουν ανταμείψει τις προσπάθειες της Ντέλα Βάλε, ενισχύοντας τη μετοχή άνω του 30% τους τελευταίους 12 μήνες, η αποτίμηση της εταιρείας εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν πριν από μία δεκαετία.

Μέσα στον Ιούλιο, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος των τηλεπικοινωνιών Ξαβιέ Νιέλ έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vodafone, αποκτώντας ποσοστό άνω του 16% έναντι 6 δισ. δολαρίων από την Emirates Telecommunications Group. Λίγες ημέρες αργότερα, μέσω της επενδυτικής εταιρείας Vega, αύξησε περαιτέρω τη συμμετοχή του, η οποία πλέον ανέρχεται περίπου στο 18,8% του μετοχικού κεφαλαίου.

H μετοχή της Vodafone στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται σχεδόν 4,5%.

Η Vodafone αναβάθμισε επίσης την εκτίμησή της για τα ετήσια κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και μισθώσεων (EBITDAaL), εκτιμώντας ότι θα κυμανθούν στο εύρος από 13 δισ. ευρώ έως 13,3 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της αφρικανικής επιχείρησης Safaricom, ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών της Ανατολικής Αφρικής, την οποία και εξαγόρασε. Η διοίκηση εκτιμά ότι τα αποτελέσματα θα κινηθούν προς το ανώτερο όριο αυτού του εύρους.