Optima: Ώρα αναβαθμίσεων για τις τράπεζες, παραμένει «bullish»

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα παρουσιάσουν ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των χορηγήσεων, τα ανθεκτικά περιθώρια επιτοκίου, τον περιορισμένο έλεγχο του κόστους και τη σταθερή ποιότητα του ενεργητικού.

Η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα από τις αρχικές παραδοχές των διοικήσεων, σε συνδυασμό με τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοδικές αναθεωρήσεις των στόχων για τα καθαρά έσοδα από τόκους και την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την Optima Bank.

Στο preview για τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα παρουσιάσουν ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των χορηγήσεων, τα ανθεκτικά περιθώρια επιτοκίου, τον περιορισμένο έλεγχο του κόστους και τη σταθερή ποιότητα του ενεργητικού.

Η πιστωτική επέκταση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή για την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, οι οποίες είχαν ήδη καταγράψει έντονη ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η Εθνική και η Alpha εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν επιτάχυνση των νέων εκταμιεύσεων μετά από ένα πιο ήπιο ξεκίνημα στη χρονιά. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν τόσο η ισχυρή ζήτηση για εταιρικά δάνεια όσο και η επίσπευση της προθεσμίας αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που ενίσχυσε τις εκταμιεύσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η Optima διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, υψηλής αποδοτικότητας και αυξανόμενων διανομών προς τους μετόχους. Όπως επισημαίνει, διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9 έως 11 φορές για το 2026, έναντι περίπου 11 φορές για τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης, ενώ ο δείκτης P/TBV κυμαίνεται μεταξύ 1,09 και 1,54 φορές, έναντι 1,95 φορές των ευρωπαϊκών ομοειδών. Υπό αυτό το πρίσμα, επαναλαμβάνει τη σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η Optima επισημαίνει ότι τα επιτόκια εξελίσσονται ευνοϊκότερα από ό,τι είχαν ενσωματώσει οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί των τραπεζών στις αρχές του έτους. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ισχυρή πιστωτική επέκταση, εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί πιο έντονα στα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου, οδηγώντας τις διοικήσεις σε αναβάθμιση των προβλέψεων για τα επιτοκιακά έσοδα και την κερδοφορία του 2026.

Ανά τράπεζα, η Alpha Bank αναμένεται να εμφανίσει ισχυρή επίδοση με αιχμή την αύξηση των δανείων και των βασικών λειτουργικών εσόδων. Η Optima προβλέπει αύξηση του NII κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και 10% σε ετήσια, ενώ τα έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 29% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και κατά 33% σε ετήσια βάση, υποβοηθούμενα από τη δανειακή δραστηριότητα και την επιστροφή κεφαλαίου της Prodea. Τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται στα 253 εκατ. ευρώ, διατηρώντας την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των 950 εκατ. ευρώ.

Για τη Eurobank, η χρηματιστηριακή αναμένει ακόμη ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά περίπου 10% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία αναμένεται να στηρίξει αύξηση του NII κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης προς τα πάνω της ετήσιας καθοδήγησης.

Για την Εθνική, η Optima προβλέπει αύξηση των βασικών λειτουργικών εσόδων κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, με το NII να ενισχύεται κατά 3% χάρη στην πιστωτική επέκταση. Εκτιμά επίσης ότι η θετική επίδραση από το υψηλότερο επίπεδο επιτοκίων θα γίνει περισσότερο εμφανής στο δεύτερο εξάμηνο, στηρίζοντας αναβάθμιση των στόχων για το σύνολο του έτους. Τα καθαρά κέρδη αναμένονται αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση από τον νόμο Κατσέλη.

Για την Πειραιώς, η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση των καθαρών κερδών κατά 8% σε τριμηνιαία και 10% σε ετήσια βάση. Η ομαλοποίηση των εσόδων από συναλλαγές, μετά τις απώλειες του προηγούμενου τριμήνου, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία, ενώ οι υψηλότερες προβλέψεις δεν εκτιμάται ότι θα αλλοιώσουν τη συνολική εικόνα.