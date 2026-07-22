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ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 400 εκατ. ευρώ

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ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 400 εκατ. ευρώ
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Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,16 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.

Στα επίπεδα του 2,32% διαμορφώθηκε η απόδοση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία διενεργήθηκε σήμερα. Σημειώνεται πως κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,24%.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,16 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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