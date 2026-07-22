ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 400 εκατ. ευρώ

Στα επίπεδα του 2,32% διαμορφώθηκε η απόδοση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία διενεργήθηκε σήμερα. Σημειώνεται πως κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,24%.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,16 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.