Το σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ έγινε αστυνομικό τμήμα

Σημειώνεται πως ο Χίτλερ έζησε εκεί μόνο για μερικές εβδομάδες, προτού η οικογένειά του μετακομίσει.

Το κτήριο που γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ κοντά στα σύνορα της Αυστρίας με τη Γερμανία μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα από την Τετάρτη, σε μία αλλαγή που η αυστριακή κυβέρνηση ελπίζει να αποτρέπει στο εξής επισκέψεις από νεοναζί.

Έπειτα από χρόνια διαβουλεύσεων για το μεγάλο παραδοσιακό κτήριο στην πόλη Μπραουνάου αμ Ιν που ανήκε σε ιδιώτη και στέγαζε φιλανθρωπικό οργανισμό για άτομα με αναπηρία, η Αυστρία προχώρησε σε αναγκαστική πώλησή του το 2017 και το 2019 ανακοίνωσε ότι θα ανακαινιστεί και θα μετατραπεί σε μουσείο.

Πάντως, ακόμη και πριν την μετατροπή του, το μόνο στοιχείο ιστορικής σημασίας ήταν ένας λίθος από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτζχάουζεν με την επιγραφή «Ποτέ ξανά φασισμός» χωρίς ωστόσο καμία αναφορά στο Χίτλερ. Η μόνη νέα παρέμβαση στη λευκή πρόσοψη είναι η επιγραφή «Αστυνομία».

«Στόχος ήταν να εξαλειφθεί κάθε συσχέτιση με τον Χίτλερ ώστε να απογυμνωθεί το κτήριο από το πέπλο μυστηρίου που το περιέβαλε», ανέφερε ο επικεφαλής του τμήματος Ιστορίας του αυστριακού υπουργείου Εσωτερικών, Στέφαν Μλτσόχ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αύρα αυτή είχε ενισχυθεί από τη «λατρεία» των ναζί στην προσωπικότητα του Χίτλερ. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ Ράιχ, το αποκαλούμενο «σπίτι όπου γεννήθηκε ο Φύρερ» λειτουργούσε ως μουσείο τέχνης. Ο Χίτλερ έζησε εκεί μόνο για μερικές εβδομάδες, προτού η οικογένειά του μετακομίσει, σύμφωνα με τον Μλτσόχ.

Περαστικοί συχνά σταματούν για να βγάλουν φωτογραφίες, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστές οι πεποιθήσεις τους. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν σημειωθεί μεμονωμένα περιστατικά που προκαλούν ανησυχία και σίγουρα είναι λιγότερα από ότι στο παρελθόν. Αν και δεν έδωσαν λεπτομέρειες, υπενθύμισαν πως ο ναζιστικός χαιρετισμός και κάθε σχετικό σύμβολο είναι απαγορευμένα στην Αυστρία.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Γιοχάνες Βάιντμπάχερ σχετικά με την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας ανέφερε στο Reuters πως «οι κάτοικοι έχουν αποδεχθεί την κατάσταση και μπορούν να ζήσουν με αυτή».

Ωστόσο, η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την Επιτροπή Μαουτχάουζεν, τη σημαντικότερη οργάνωση επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Αυστρία, η οποία υποστηρίζει πως το αστυνομικό τμήμα δεν αποτελεί την κατάλληλη χρήση για το κτήριο και ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα που θα αναδεικνύουν τα εγκλήματα του Χίτλερ.

Φωτογραφία: @associatedpress

