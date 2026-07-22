Πειραιάς: Συναγερμός για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Εκκενώθηκαν πολυκατοικίες

Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της Πυροσβεστικής για έλεγχο διαρροής φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Αλλαγές σε Ηλεκτρικό και Τραμ

Λόγω του περιστατικού η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Πύλης καθώς και στη συμβολή της Πύλης με την οδό Γεννναδίου.

Παράλληλα, με εντολή της ΕΛΑΣ τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό (ΗΣΑΠ) και στη γραμμή 7 του τραμ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

- Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη γραμμή 1(ΗΣΑΠ) του μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο-Κηφισιά.

- Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά-Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας-Καλλιθέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ