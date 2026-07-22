ΔΝΤ: Ανθεκτική η γαλλική οικονομία, αλλά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν τον πληθωρισμό

Η γαλλική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική, αλλά εισέρχεται σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αντιξοότητες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.

Η γαλλική οικονομία παραμένει ανθεκτική, αλλά εισέρχεται σε ένα ακόμη πιο δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αντιξοότητες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν επιταχύνει τον πληθωρισμό.

Παρά τους εγχώριους και εξωτερικούς κραδασμούς, η οικονομία αναπτύχθηκε με μέτριο ρυθμό το 2025 και ο πληθωρισμός παρέμεινε συγκρατημένος, όπως αναφέρει το report του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο πλαίσιο του Άρθρου IV του Καταστατικού.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η δημοσιονομική θέση της Γαλλίας βελτιώθηκε το 2025, μετά από δύο συνεχόμενα έτη αποκλίσεων από τον στόχο, με το έλλειμμα να συρρικνώνεται στο 5,1% του ΑΕΠ, κάτω από τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού, αντικατοπτρίζοντας την προληπτική διαχείριση των δημόσιων δαπανών. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η αντίδραση των αρχών στο ενεργειακό σοκ ήταν μέχρι στιγμής κατάλληλη και θα πρέπει να παραμείνει περιορισμένη, προσωρινή και στοχευμένη προς τους πιο ευάλωτους, διατηρώντας παράλληλα τα κίνητρα της αγοράς και περιορίζοντας το δημοσιονομικό κόστος.

Ο τραπεζικός τομέας παρέμεινε ανθεκτικός, με τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα να παραμένουν συγκρατημένη και με τη στήριξη των ισχυρών αποθεμάτων και των προληπτικών εποπτικών προσπαθειών.

Για το 2026, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί από 0,9% σε 0,6%, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και περιορίζουν την εγχώρια ζήτηση. Η ανάπτυξη προβλέπεται να ανακάμψει σταδιακά το 2027, καθώς οι εξωτερικές συνθήκες σταθεροποιούνται.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες γεωοικονομικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, η πιθανότητα μιας άτακτης διόρθωσης της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης και η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους εγείρουν σημαντικούς κινδύνους για τις προοπτικές της οικονομίας. Αντίθετα, η άμβλυνση των γεωοικονομικών εντάσεων και η ανανεωμένη πολιτική συναίνεση γύρω από φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, υποστηριζόμενες από βαθύτερο συντονισμό στην ΕΕ, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τις επενδύσεις και τη συνολική ανάπτυξη.

Το ΔΝΤ επισημαίνει ακόμη ότι, εν μέσω υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, μέτριας ανάπτυξης και αυξανόμενων πιέσεων στις δαπάνες, ο επερχόμενος εκλογικός κύκλος παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στη Γαλλία να διατυπώσει μια σαφώς καθορισμένη πολυετή στρατηγική, ώστε να απελευθερώσει το αναπτυξιακό της δυναμικό και να υποστηρίξει τη δημοσιονομική εξυγίανση.

