Μαρινάκης: «Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες, όχι όσοι επεξεργάζονται σενάρια σε γραφεία»

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, επέμεινε στην ανάγκη κοστολόγησης των προτάσεων της αντιπολίτευσης, προανήγγειλε περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027», «ο χρόνος για εμάς είναι σύμμαχος» και «η πολιτική δεν είναι deal ούτε διαπραγμάτευση καρεκλών»: με αυτές τις φράσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Alpha Radio επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ενώ παράλληλα περιέγραψε τις κυβερνητικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, επέμεινε στην ανάγκη κοστολόγησης των προτάσεων της αντιπολίτευσης, προανήγγειλε περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις του για την Παιδεία. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια συνεργασίας με ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε ότι «πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες» και, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται τη Δικαιοσύνη και δεν θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να «κάνει τον δικαστή».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απαντήσει επανειλημμένα πως οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, πιθανότατα την άνοιξη, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει κάθε ημέρα μέχρι τότε ως ευκαιρία για την υλοποίηση του προγράμματός της. Ανέφερε ότι «οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο» και υπογράμμισε πως η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν οικοδομείται με περιοδείες τους τελευταίους μήνες πριν από τις κάλπες. Τόνισε ότι ο χρόνος λειτουργεί ως σύμμαχος για την κυβέρνηση, καθώς της επιτρέπει να παραδώσει έργο σε όλους τους τομείς, από την Υγεία και την Παιδεία έως την οικονομία και τη Δικαιοσύνη, αλλά και να διορθώσει λάθη και να λάβει μέτρα ανακούφισης για την ακρίβεια.

Για το κόστος ζωής και ειδικότερα τις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ότι κάθε παρέμβαση και κάθε βοήθεια είναι σημαντικές, αλλά χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας «μάχη μέρας με την επόμενη μέρα», καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς. Επισήμανε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για το 2026 είναι συγκεκριμένα και δεν είναι μεγάλα, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει την κοινωνία αβοήθητη, χωρίς όμως να προχωρά σε υποσχέσεις που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η βασική διαφορά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι πως η κυβέρνηση πρώτα κοστολογεί τα μέτρα, στη συνέχεια τα προτείνει και τέλος τα νομοθετεί. Αντίθετα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προτείνει μέτρα χωρίς προηγουμένως να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Συνέδεσε την πρακτική των ανέξοδων υποσχέσεων με τη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας και υποστήριξε ότι η Ελλάδα οδηγήθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας επειδή επί δεκαετίες ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη μείωση των φόρων και σημείωσε ότι έχουν ήδη μειωθεί τόσο άμεσοι όσο και έμμεσοι φόροι.

Αναφερόμενος στις προοπτικές για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «χρειάζονται και άλλες μειώσεις» και υπενθύμισε τη μείωση του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής φόρου από το 2019. Εξήγησε ότι η κυβερνητική οικονομική πολιτική στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο: μεγέθυνση της οικονομίας μέσω επενδύσεων και αύξησης του ΑΕΠ, δημιουργία θέσεων εργασίας και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ανέφερε ότι η αύξηση των εσόδων χωρίς υπερφορολόγηση δημιουργεί τα περιθώρια για νέες ελαφρύνσεις και γνωστοποίησε ότι για την επόμενη ΔΕΘ υπάρχει ήδη διαθέσιμο ποσό 1 δισ. ευρώ, με την προοπτική να αυξηθεί.

Σε ό,τι αφορά τις επικείμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθούν περισσότερο η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών ανέφερε ότι στο οικονομικό επιτελείο εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει δικαιότερο για όσους είναι συνεπείς στις φορολογικές τους δηλώσεις και στις υποχρεώσεις τους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένονται λίγο πριν από τη ΔΕΘ.

Στο ζήτημα της Παιδείας, ο κ. Μαρινάκης χαιρέτισε τη μετατόπιση, όπως είπε, τμημάτων της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική δικαίωση» των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «μισή κωλοτούμπα», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να τάσσεται υπέρ των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και ταυτόχρονα να απορρίπτει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ σημείωσε ότι αυξάνονται οι αιτήσεις για την ίδρυση παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στην Ελλάδα.

Αναφορικά με την πρόταση για κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο κ. Μαρινάκης τη χαρακτήρισε «εντυπωσιασμό χωρίς ουσία» και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σαφής εναλλακτική πρόταση για το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να καταργήσει τις Πανελλαδικές, καθώς θεωρεί απαραίτητη τη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα τους και της δυνατότητας κάθε νέου, ανεξάρτητα από την περιοχή και τις οικονομικές του δυνατότητες, να διεκδικεί επί ίσοις όροις την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, ανέφερε ότι το σύστημα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να επικαιροποιηθεί, με μεγαλύτερη έμφαση στην κριτική σκέψη.

Για την κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις πλατφόρμες κρατήσεων, απέρριψε τον χαρακτηρισμό «αντάρτικο», χαρακτηρίζοντας την πρόταση λογική και σημειώνοντας ότι θα εξεταστεί σοβαρά. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας, επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί όποια κι αν είναι η λαϊκή ετυμηγορία, αλλά απέρριψε τη συζήτηση για υποθετικές συνεργασίες με πολιτικές δυνάμεις που χαρακτηρίζουν «μειοδοτική» την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. «Η πολιτική δεν είναι deal, η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση καρεκλών, η πολιτική είναι πρωτίστως πολιτικές», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι όσοι επεξεργάζονται σενάρια σε γραφεία ή κλειστές συναντήσεις.

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κριτική της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες περί πανηγυρισμών για τον αριθμό των διώξεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν απαξίωσε τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Επισήμανε ότι εννέα από τους δεκατρείς βουλευτές που, όπως ανέφερε, είχαν χαρακτηρίσει «υπόδικους» κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν πλέον απαλλαγεί από τις σχετικές υποθέσεις, και κάλεσε όσους τους είχαν χαρακτηρίσει έτσι να ζητήσουν συγγνώμη. Για τον χειρισμό της υπόθεσης από την ευρωπαία εισαγγελέα δήλωσε ότι δεν αποδίδει πολιτική σκοπιμότητα χωρίς αποδείξεις, αν και ανέφερε ότι για τον χρονισμό ορισμένων γεγονότων είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η πολιτική απάντηση σε κάθε εξέλιξη που προέρχεται από τη Δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ο σεβασμός στην ανεξαρτησία της, η αναμονή των αποφάσεών της και η αποφυγή υποκατάστασης των δικαστικών αρχών από το πολιτικό σύστημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ