UNCTAD: Ιστορικό υψηλό για τις ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025 με 12,86 δισ. δολάρια

Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τα 5 δισ. δολάρια του 2019 και σχεδόν δεκαπλάσιο από τα 1,27 δισ. δολάρια που είχαν εισρεύσει στη χώρα το 2015.

Ιστορικό υψηλό κατέγραψε η εισροή ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα το 2025, με τη χώρα να προσελκύει μεγαλύτερες Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) σε σύγκριση με την Τουρκία και το σύνολο των βαλκανικών χωρών. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση World Investment Report που δημοσιοποίησε η υπηρεσία του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD), οι επενδυτικές ροές προς την Ελλάδα ανήλθαν πέρυσι στα 12,86 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τα 5 δισ. δολάρια του 2019 και σχεδόν δεκαπλάσιο από τα 1,27 δισ. δολάρια που είχαν εισρεύσει στη χώρα το 2015. Παράλληλα, το αθροιστικό απόθεμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα υπερέβη πέρυσι τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας σχεδόν διπλασιασμό σε σύγκριση με τα 51,8 δισ. δολάρια του 2020.

Η επίδοση της Ελλάδας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της έκθεσης:

Τουρκία: Προσέλκυσε 12,48 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ΑΕΠ τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το ελληνικό και σχεδόν εννιαπλάσιο πληθυσμό.

Βαλκάνια: Υστέρησαν σημαντικά παρά το χαμηλότερο μισθολογικό τους κόστος. Ενδεικτικά, η Σερβία εξασφάλισε 3,92 δισ. δολάρια, η Βουλγαρία 3,59 δισ., η Κροατία οριακά πάνω από 3 δισ. και η Αλβανία 1,85 δισ. δολάρια. Οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής (Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη) κινήθηκαν κάτω από το επίπεδο των 700 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανοδική τροχιά συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος. Βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο τετράμηνο του 2026 οι επενδυτικές εισροές από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα απέναντι στην αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Κυβερνητικά στελέχη που επικαλείται το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) υπογραμμίζουν ότι τα στοιχεία του ΟΗΕ επιβεβαιώνουν το «άλμα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού και τον ενισχυμένο ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή». Επισημαίνουν ακόμη ότι η εισροή αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, προσφέροντας κίνητρα επαναπατρισμού σε Έλληνες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ενδιαφέρον πλέον ξεπερνά τις κατασκευές και το real estate, επεκτεινόμενο δυναμικά στον κλάδο της ενέργειας, τις υπηρεσίες υγείας, καθώς και σε εξαγορές και συγχωνεύσεις που δημιουργούν ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους. «Είναι μία ακόμα απτή απόδειξη ότι το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρα αλλάζει, έστω σταδιακά, και αυτό έχει θετική διάχυση σε πολλά επίπεδα», σημειώνει χαρακτηριστικά πηγή με γνώση του σχεδιασμού του οικονομικού επιτελείου.