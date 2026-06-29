Χρυσός: Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή δεν έφεραν «λάμψη» στις τιμές

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού ⁠με παράδοση τον Αύγουστο υποχώρησαν 1,45%, στα 4.037,1 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν πτώση τη Δευτέρα, καθώς οι νέες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και πυροδότησαν φόβους για πληθωρισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού ⁠με παράδοση τον Αύγουστο υποχώρησαν 1,45%, στα 4.037,1 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε απώλειες 1,03% στα 4.045,95 δολάρια ανά ουγγιά. Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.

«Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με κάποια αύξηση των εντάσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και εξακολουθεί να προσαρμόζεται στη πιο επιθετική στάση της Fed», δήλωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στη Zaner Metals.

Την Κυριακή, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, λίγο μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξαλείψει την ιρανική ηγεσία εάν δεν τηρούσαν τους όρους της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο μετά τις επιθέσεις.

Αν και ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά «ασφαλές καταφύγιο», η άνοδος των τιμών της ενέργειας, λόγω του πολέμου έχει προκαλέσει ανησυχίες για πληθωρισμό και αύξηση των επιτοκίων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το μέταλλο που δεν αποφέρει απόδοση.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα αυτό το μήνα, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν αύξηση αργότερα μέσα στο έτος, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση των επιτοκίων μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Μεταξύ άλλων μετάλλων, η τιμή spot του ασημιού κατρακύλησε κατά 1,21% στα 58,4467 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα διολίσθησε κατά 1,88% στα 1.584 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,07% στα 1.208,28 δολάρια.